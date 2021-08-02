02 Ağustos 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe forvet bombasını patlatıyor! Premier Lig'in sambacı yıldızı Çubuklu'yu giyecek

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çalışmalarını sürdüren takımda gözler bir yandan gelecek oyunculara da çevrildi. Sarı lacivertliler ilk olarak kadrosuna bir golcü transfer etmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı yıldızı radarına aldı. Yıldız forvetin transfer planı da şekillendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 02.08.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 12:31
ABONE OL
  • 1
  • 20
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe forvet bombasını patlatıyor! Premier Lig'in sambacı yıldızı çubukluyu giyecek

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vitor Pereira önderliğinde Kanarya, bu sezon hem hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir başarı elde etmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe forvet bombasını patlatıyor! Premier Lig'in sambacı yıldızı çubukluyu giyecek

Portekizli hocanın yönetimindeki takım da bu başarıyı yakalayacaklarına inanıyor. Yıldız futbolcular verdikleri röportajla ve antrenmanlardaki tavırlarıyla hocadan memnun olduğunu belirtiyor.

  • 3
  • 20
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe forvet bombasını patlatıyor! Premier Lig'in sambacı yıldızı çubukluyu giyecek

PEREIRA İSE TEMKİNLİ

Deneyimli teknik adam, sarı lacivertlilere gelmeden önce rekabetin ve baskının fazla olduğu bir ekiple çalışmak istediğini belirtmişti. Uzun süredir Süper Lig şampiyonluğuna özlem duyan Fenerbahçe'de ise baskı en üst düzeyde.

  • 4
  • 20
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe forvet bombasını patlatıyor! Premier Lig'in sambacı yıldızı çubukluyu giyecek

Beklentilerin farkında olan Pereira, takımıyla sık sık konuşmalar yapıyor ve buraya başarılı olmak için geldiğini ifade ediyor. Sarı lacivertlilerin deneyimli oyuncuları ise hocalarının arkasında durarak futbolcu arkadaşlarına yön vermede önemli rol oynuyor.

  • 5
  • 20
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe forvet bombasını patlatıyor! Premier Lig'in sambacı yıldızı çubukluyu giyecek

Ancak Kanarya'da bazı isimler ile yollar ayrılacak. Portekizli hoca daha önce kadroda şişkinlik oluşması sebebiyle bazı futbolcuları sezon öncesi kampından göndermişti. Bu isimlerin haricinde antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında şans bulan ancak bu şanslarını verimli kullanamayan isimlerin biletleri kesilecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör