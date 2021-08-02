Ancak Kanarya'da bazı isimler ile yollar ayrılacak. Portekizli hoca daha önce kadroda şişkinlik oluşması sebebiyle bazı futbolcuları sezon öncesi kampından göndermişti. Bu isimlerin haricinde antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında şans bulan ancak bu şanslarını verimli kullanamayan isimlerin biletleri kesilecek.