19 Şubat 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Emre Belözoğlu temasa geçti

2020-2021 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda 18 futbolcuyu transfer ederken, devre arasında ise 4 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Uzun lig maratonunda geniş ve alternatifli bir kadro kuran sarı-lacivertliler, buna karşın bazı oyuncularından istediği katkıyı alamadı. Şampiyonluk yarışında averajla lider Galatasaray'ın gerisinde bulunan Kanarya, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yıldız futbolcuyla temasa geçtiği öğrenildi. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 19.02.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 12:02
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Emre Belözoğlu temasa geçti

Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Emre Belözoğlu temasa geçti

Yaz transfer döneminde ve devre arasında 22 transfer yapan sarı-lacivertliler, uzun lig maratonunda bol rotasyonlu ve geniş bir kadro kurdu.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Emre Belözoğlu temasa geçti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen F.Bahçe, 26. haftasında ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Emre Belözoğlu temasa geçti

Kanarya, İzmir temsilcisi karşısında 3 puanı alıp zirve yarışında yara almak istemiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Emre Belözoğlu temasa geçti

Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluğa çıkarken, sarı-lacivertli takım bir yandan da transfer çalışmalarına erken başladı.

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