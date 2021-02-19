Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Emre Belözoğlu temasa geçti

2020-2021 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda 18 futbolcuyu transfer ederken, devre arasında ise 4 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Uzun lig maratonunda geniş ve alternatifli bir kadro kuran sarı-lacivertliler, buna karşın bazı oyuncularından istediği katkıyı alamadı. Şampiyonluk yarışında averajla lider Galatasaray'ın gerisinde bulunan Kanarya, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yıldız futbolcuyla temasa geçtiği öğrenildi. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 19.02.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 12:02 ABONE OL