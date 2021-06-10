10 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni teknik adam sonrası...

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sıklaştırdı. 25-26 Haziran'da yeniden seçime gidecek Kanarya, bu tarihten itibaren yeni teknik direktör ve sportif direktörü açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, teknik adamlık koltuğunu doldurduktan sonra ise 2 isimle birden sözleşme imzalamayı planlıyor. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.06.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 12:31
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni teknik adam sonrası...

2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni teknik adam sonrası...

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran Kanarya, Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşma sağlayacak.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni teknik adam sonrası...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni teknik adam sonrası...

Gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 18'e yükseldi. Bu isimlerden en az 4'üyle yollarını ayırmak zorunda olan Fenerbahçe, yeni teknik direktör belli olduktan sonra 2 bomba birden patlatacak.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni teknik adam sonrası...

MBWANA SAMATTA

6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonula birlikte kiralanan Mbwana Samatta, 30 maça çıkarken sadece 6 gol atabildi. Tanzanyalı golcüye uygun bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde yollar ayrılacak.

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