10 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni teknik adam sonrası...
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sıklaştırdı. 25-26 Haziran'da yeniden seçime gidecek Kanarya, bu tarihten itibaren yeni teknik direktör ve sportif direktörü açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, teknik adamlık koltuğunu doldurduktan sonra ise 2 isimle birden sözleşme imzalamayı planlıyor. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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