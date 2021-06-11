11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Bedava dünya yıldızı! Avrupa'nın devinden Fenerbahçe'ye geliyor...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde transfer yapmak istedikleri bölgeleri açıklamıştı. Başkan Koç'un bahsettiği mevkilerin içerisinde bulunan stoper için flaş bir isim gündeme alındı. Kanarya, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter ile yollarını ayıran yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 11.06.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 10:58
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Son dakika transfer haberi: Bedava dünya yıldızı! Avrupa'nın devinden Fenerbahçe'ye geliyor...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde birçok belirsizlik hakim. Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı sürerken, diğer yandan teknik direktör arayışları da devam ediyor. Tüm bu gündemin yanı sıra Kanarya, transferde de geri kalmak istemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Bedava dünya yıldızı! Avrupa'nın devinden Fenerbahçe'ye geliyor...

Sarı lacivertliler, 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor. Yapacağı yıldız transferlerin yanı sıra Fenerbahçe'de gidecek oyuncular da gündemde.

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Son dakika transfer haberi: Bedava dünya yıldızı! Avrupa'nın devinden Fenerbahçe'ye geliyor...

Yönetim bazı futbolcuları gözden çıkarsa da gelecek olan teknik adamın raporları doğrultusunda bu oyuncuları satmayı planlıyor.

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Son dakika transfer haberi: Bedava dünya yıldızı! Avrupa'nın devinden Fenerbahçe'ye geliyor...

KADRO ŞİŞECEK

Kiralık oyuncuların da dönmesiyle kadrosu epey bir kalabalık olacak olan Kanarya'da, bu transfer döneminde gelecek oyuncular kadar gidecekler de damga vuracak.

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Son dakika transfer haberi: Bedava dünya yıldızı! Avrupa'nın devinden Fenerbahçe'ye geliyor...

GÜNDEM: AYRILACAKLAR!

Harun Tekin, Mauricio Lemos, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Mbwana Samatta kadroda kesin olarak düşünülmezken, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş için de gelecek teknik adamın talimatları doğrultusunda hareket edilecek. Bu futbolcular haricinde kiralıktan dönecek oyuncuların da durumuna, teknik heyet doğrultusunda karar verilecek.

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