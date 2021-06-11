11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Bedava dünya yıldızı! Avrupa'nın devinden Fenerbahçe'ye geliyor...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde transfer yapmak istedikleri bölgeleri açıklamıştı. Başkan Koç'un bahsettiği mevkilerin içerisinde bulunan stoper için flaş bir isim gündeme alındı. Kanarya, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter ile yollarını ayıran yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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