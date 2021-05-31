31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Attila Szalai'nin yanına...
Fenerbahçe 2020/21 sezonunda da şampiyonluktan uzak kaldı. Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu önderliğinde geçtiğimiz sezon iyi bir kadro kuran sarı lacivertliler, yine de şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olamadı. Gelecek sezon bu hasrete son vermek isteyen Kanarya'da, özellikle Ali Koç'un "Kadromuzun yüzde 70'i tamam" sözleri dikkat çekti. Geri kalan yüzde 30 için çalışmalara başlayan Emre Belözoğlu önderliğindeki yönetim, stoper bölgesine yoğunlaştı. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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