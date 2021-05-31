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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Attila Szalai'nin yanına...

Fenerbahçe 2020/21 sezonunda da şampiyonluktan uzak kaldı. Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu önderliğinde geçtiğimiz sezon iyi bir kadro kuran sarı lacivertliler, yine de şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olamadı. Gelecek sezon bu hasrete son vermek isteyen Kanarya'da, özellikle Ali Koç'un "Kadromuzun yüzde 70'i tamam" sözleri dikkat çekti. Geri kalan yüzde 30 için çalışmalara başlayan Emre Belözoğlu önderliğindeki yönetim, stoper bölgesine yoğunlaştı. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 31.05.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 10:36
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Attila Szalai'nin yanına...

Fenerbahçe bir sezon daha şampiyonluk kupasına uzak kaldı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Attila Szalai'nin yanına...

Başkan Ali Koç'un son döneminde olması sebebiyle mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Kanarya, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde ligi 3. sırada tamamladı ve zirve hasretini 7 sezona çıkardı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Attila Szalai'nin yanına...

Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı da yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un tek aday girmesi beklenen seçimde bir dönem daha Fenerbahçe'nin başında olması bekleniyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Attila Szalai'nin yanına...

Yaptığı açıklamalarda hatalarından önemli dersler aldığını ifade eden Ali Koç, önümüzdeki sezona önemli hamleler yaparak kararlı ve ligin en iddialı takımı olarak başlamak istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Attila Szalai'nin yanına...

Fenerbahçe'de transfer, satışı gündemde olan ve Avrupa'dan bir çok kulübünün ilgisini çekmiş oyuncuların gönderilmesine bağlı olarak yapılacak.

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