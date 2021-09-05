05 Eylül 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer dönemi onunla kapanacak! Vitor Pereira özellikle istedi
Teknik direktör Vitor Pereira'yı 2. defa takımın başına getiren Fenerbahçe, transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Süper Lig'e de bomba gibi başlayan sarı-lacivertliler 3'te 3 yaptı ve 9 puan topladı. 2021-2022 sezonu 1. transfer ve tescil sezonunun bitmesine sayılı günler kala, Portekizli çalıştırıcı o bölgedeki eksikliğe dikkat çekti ve yönetimden takviye istedi. İşte deneyimli teknik adamın transfer istediği bölge ve listesindeki o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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