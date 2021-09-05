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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer dönemi onunla kapanacak! Vitor Pereira özellikle istedi

Teknik direktör Vitor Pereira'yı 2. defa takımın başına getiren Fenerbahçe, transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Süper Lig'e de bomba gibi başlayan sarı-lacivertliler 3'te 3 yaptı ve 9 puan topladı. 2021-2022 sezonu 1. transfer ve tescil sezonunun bitmesine sayılı günler kala, Portekizli çalıştırıcı o bölgedeki eksikliğe dikkat çekti ve yönetimden takviye istedi. İşte deneyimli teknik adamın transfer istediği bölge ve listesindeki o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.09.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 12:30
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de transfer dönemi onunla kapanacak! Vitor Pereira özellikle istedi

Sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de transfer dönemi onunla kapanacak! Vitor Pereira özellikle istedi

Portekizli teknik adam önderliğinde büyük bir revizyona giden sarı-lacivertliler; 8 futbolcuya imza attırırken gelecek planlarında yer almayan isimlerle de yollarını ayırdı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de transfer dönemi onunla kapanacak! Vitor Pereira özellikle istedi

Takımdaki maliyet dengesini korumayı başaran Kanarya, son olarak Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo'yu renklerine bağladı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de transfer dönemi onunla kapanacak! Vitor Pereira özellikle istedi

Merkez orta saha pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Çubuklu'ya bağlayan imzayı resmen atacak.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de transfer dönemi onunla kapanacak! Vitor Pereira özellikle istedi

CAULKER'IN YERİNE LİSANSI ÇIKACAK

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu anda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. F.Bahçe Steven Caulker'la devam etmeyi planlamazken, Crespo'nun lisansı ise İngiliz stoperle yollar ayrıldıktan sonra çıkarılacak.

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