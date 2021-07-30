30 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvetini buldu! PSG, Leipzig, Monaco, Leeds ve Nantes'ın ardından...

Fenerbahçe 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, bir yandan da transfere odaklandı. Kadrosuna ilk olarak bir golcü takviye etmek isteyen Kanarya, uzun süredir aradığı ismi bulamamıştı. Forvet transferinde bu kez hata yapmak istemeyen yönetim, hummalı çalışmalar sonucu sürpriz bir isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 30.07.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 10:58
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvetini buldu! PSG, Leipzig, Monaco, Leeds ve Nantes'ın ardından...

Fenerbahçe'de sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertliler Süper Lig maratonu başlamadan önce toplamda 4 hazırlık maçı yaptı. Bu maçlardan 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvetini buldu! PSG, Leipzig, Monaco, Leeds ve Nantes'ın ardından...

2 hazırlık maçı daha yapacak olan Kanarya, ardından Süper Lig ilk maçına çıkacak. Camia olarak tek hedef ise şampiyonluk. Yönetiminden futbolcusuna kadar Fenerbahçe, 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu sezon son verme niyetinde.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvetini buldu! PSG, Leipzig, Monaco, Leeds ve Nantes'ın ardından...

Bu beklentinin ve baskının bilince olan Vitor Pereira, takımı oldukça disiplinli bir şekilde lige hazırlıyor. Futbolcuları da sistemine ikna etmeyi başaran Portekizli hoca, bazı sürpriz yıldızlar da çıkarabilir.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvetini buldu! PSG, Leipzig, Monaco, Leeds ve Nantes'ın ardından...

Geçtiğimiz sezonlarda bir türlü kendini takıma kabul ettiremeyen Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc'a hazırlık maçlarında bolca şans veren ve performans alan deneyimli teknik adam, bu 2 oyuncudan özellikle faydalanmak istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvetini buldu! PSG, Leipzig, Monaco, Leeds ve Nantes'ın ardından...

Öte yandan bazı futbolculardan da umut kesildi. Pereira'nın talimatları doğrultusunda yönetim, 9 futbolcuyu kamptan göndererek transferlerine açık kapı bıraktı.

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