Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvetini buldu! PSG, Leipzig, Monaco, Leeds ve Nantes'ın ardından...

Fenerbahçe 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, bir yandan da transfere odaklandı. Kadrosuna ilk olarak bir golcü takviye etmek isteyen Kanarya, uzun süredir aradığı ismi bulamamıştı. Forvet transferinde bu kez hata yapmak istemeyen yönetim, hummalı çalışmalar sonucu sürpriz bir isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)