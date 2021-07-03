03 Temmuz 2021, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, seçime gidecek takımı Ali Koç'a 3 yıl daha emanet etti. Uzun süren teknik direktör belirsizliğini de gideren sarı-lacivertliler, Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte Kanarya, transfer çalışmalarına hız verdi. TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralını da düşünen Fenerbahçe, kadro şişkinliğini azaltarak hem maliyeti azaltmak hem de kaynak oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda gözler ilk etapta yabancı oyunculara çevrildi ve takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?