Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, seçime gidecek takımı Ali Koç'a 3 yıl daha emanet etti. Uzun süren teknik direktör belirsizliğini de gideren sarı-lacivertliler, Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte Kanarya, transfer çalışmalarına hız verdi. TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralını da düşünen Fenerbahçe, kadro şişkinliğini azaltarak hem maliyeti azaltmak hem de kaynak oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda gözler ilk etapta yabancı oyunculara çevrildi ve takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 03.07.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 11:21 ABONE OL