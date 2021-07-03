03 Temmuz 2021, Cumartesi

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, seçime gidecek takımı Ali Koç'a 3 yıl daha emanet etti. Uzun süren teknik direktör belirsizliğini de gideren sarı-lacivertliler, Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte Kanarya, transfer çalışmalarına hız verdi. TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralını da düşünen Fenerbahçe, kadro şişkinliğini azaltarak hem maliyeti azaltmak hem de kaynak oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda gözler ilk etapta yabancı oyunculara çevrildi ve takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.07.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 11:21
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 22 transfer yaparak adından söz ettirmiş fakat mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonunu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. olarak tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Olağan seçimli kongreye giden sarı-lacivertliler, 3 yıl daha başkan olarak Ali Koç'u seçti. Bu gelişmenin ardından uzun süredir teknik adam belirsizliği süren Kanarya'da gözler teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşmak istediğini belirten F.Bahçe'nin başkanı Ali Koç, bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'yı tekrar takıma getirdiğini açıkladı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Fenerbahçe Portekizli teknik adamı "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." notuyla duyururken, 52 yaşındaki çalıştırıcı da, "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim." ifadelerini kullandı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Transfer döneminde Serdar Dursun ve Steven Caulker'la imzalayan Fenerbahçe, teknik direktörün belirlenmesinden sonra kadroya yapacağı takviyelere hız verdi.

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