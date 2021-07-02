02 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Copa America'da parladı devleri peşine taktı

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de, bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada takımın yüzde 70'inin hazır olduğunu ifade etmişti. Sarı lacivertliler eksik mevkilere yönelirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon takımda kalması beklenen yıldız futbolcuya, milli takım performansı sebebiyle piyango vurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 02.07.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 12:13
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Copa America'da parladı devleri peşine taktı

Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Geçtiğimiz sezonun transfer şampiyonu olan sarı lacivertliler, kurulan kadroya önemli bir kaç takviye yaparak yeni sezonda mutlu sona ulaşmak istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Copa America'da parladı devleri peşine taktı

Kanarya, Lemos, Zanka, Novak, Sinan Gümüş, Samatta, Thiam, Perotti, Gustavo, Kemal Ademi, Dirar ve Zajc ile yollarını kesin olarak ayırmak isterken, Altay Bayındır, Ozan Tufan ve Attila Szalai gibi isimleri ise yüksek bonservis bedeli karşılığı elden çıkarabilir.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Copa America'da parladı devleri peşine taktı

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz yaz transfer dönemlerinde olduğu gibi bu yaz da yüksek bonservisli bir satış yapacaklarını ifade etmişti. Bahsedilen isimlerin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Dimitrios Pelkas'ta da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanabilir.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Copa America'da parladı devleri peşine taktı

Öte yandan Steven Caulker ve Serdar Dursun transferlerini yapan sarı lacivertliler, forvet, bek ve kanat bölgelerine kesin olarak en az birer transfer yapacak. Bu mevkilerden özellikle forvet bölgesine büyük bir yıldızın getirilmesi bekleniyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Copa America'da parladı devleri peşine taktı

Kanarya'da tüm bu transfer hareketliliğinin yanında, teknik direktör belirsizliği de çözüme kavuşmadı. Yeni sezon hazırlıklarına hocasız başlayan sarı lacivertlilerin, en geç önümüzdeki hafta yeni antrenörünü takımın başına getirmesi bekleniyor.

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