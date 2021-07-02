Başkan Ali Koç, geçtiğimiz yaz transfer dönemlerinde olduğu gibi bu yaz da yüksek bonservisli bir satış yapacaklarını ifade etmişti. Bahsedilen isimlerin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Dimitrios Pelkas'ta da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanabilir.