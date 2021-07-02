02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Copa America'da parladı devleri peşine taktı
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de, bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada takımın yüzde 70'inin hazır olduğunu ifade etmişti. Sarı lacivertliler eksik mevkilere yönelirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon takımda kalması beklenen yıldız futbolcuya, milli takım performansı sebebiyle piyango vurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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