Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! Yeni yabancı kuralı sonrası...

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sıklaştırdı. 25-26 Haziran'da yeniden seçime gidecek Kanarya, bu tarihten itibaren yeni teknik direktör ve sportif direktörü açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, gerek kadro maliyetini azaltmak gerek kaynak oluşturmak için kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında kadrosunda 19 yabancı bulunan sarı-lacivertli takım, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 11:31 ABONE OL