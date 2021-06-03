03 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! Yeni yabancı kuralı sonrası...

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sıklaştırdı. 25-26 Haziran'da yeniden seçime gidecek Kanarya, bu tarihten itibaren yeni teknik direktör ve sportif direktörü açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, gerek kadro maliyetini azaltmak gerek kaynak oluşturmak için kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında kadrosunda 19 yabancı bulunan sarı-lacivertli takım, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.06.2021 11:31
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! Yeni yabancı kuralı sonrası...

2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! Yeni yabancı kuralı sonrası...

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! Yeni yabancı kuralı sonrası...

Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran Kanarya, Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşma sağlayacak.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! Yeni yabancı kuralı sonrası...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! Yeni yabancı kuralı sonrası...

Gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 19'a çıktı.

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