04 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'lı Martin Braithwaite...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olan sarı-lacivertlilerde oyuncu arayışları sürüyor. Önceliği geçtiğimiz sezon sık sık problem yaşadığı hücum hattına verecek olan Kanarya, forvet takviyesi için düğmeye bastı. Transferi için nabız yokladığı Christian Benteke'nin kulübü Crystal Palace ile sözleşmesini uzatması sonrası Belçikalı golcünün alternatiflerine yönelen sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi gündemine almıştı. Lazio forması giyen Muriqi'nin de Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürülürken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin La Liga devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı golcü Martin Braithwaite'i gündemine aldığı öğrenildi. İşte transferin detayları... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.06.2021 11:29
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'lı Martin Braithwaite...

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'lı Martin Braithwaite...

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'lı Martin Braithwaite...

Koç, Portekiz veya Alman ekolünden birini takımın başına geçirmeyi istediklerini söylerken, Kanarya'nın adı Joachim Löw, Paulo Fonseca, Bernd Schuster, Paulo Sousa ve Sergio Conceiçao gibi isimlerle anılıyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'lı Martin Braithwaite...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımın başına kimin getirileceği merak konusu olurken, bir yandan da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'lı Martin Braithwaite...

Başkan Ali Koç, "Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya 1 sağ bek ya 1 sol bek, fırsat transferleri var karşımızda. Bunları yapacağız." açıklamasını yaparak takviye yapılacak mevkileri açıklamıştı.

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