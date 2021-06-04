Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'lı Martin Braithwaite...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olan sarı-lacivertlilerde oyuncu arayışları sürüyor. Önceliği geçtiğimiz sezon sık sık problem yaşadığı hücum hattına verecek olan Kanarya, forvet takviyesi için düğmeye bastı. Transferi için nabız yokladığı Christian Benteke'nin kulübü Crystal Palace ile sözleşmesini uzatması sonrası Belçikalı golcünün alternatiflerine yönelen sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi gündemine almıştı. Lazio forması giyen Muriqi'nin de Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürülürken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin La Liga devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı golcü Martin Braithwaite'i gündemine aldığı öğrenildi. İşte transferin detayları... (FB spor haberi)