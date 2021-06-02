Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedava gol makinesi! Transfere onay verildi

Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda yeni sezonda en az 2 golcü almak istediklerini ifade etmişti. Bu kez forvet konusunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, başarılı ve kariyeriyle ön plana çıkan bir santrfor transfer edecek. Uzun süredir Premier Lig'de forma giyen yıldız golcü, Kanarya'ya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)