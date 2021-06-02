02 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedava gol makinesi! Transfere onay verildi

Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda yeni sezonda en az 2 golcü almak istediklerini ifade etmişti. Bu kez forvet konusunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, başarılı ve kariyeriyle ön plana çıkan bir santrfor transfer edecek. Uzun süredir Premier Lig'de forma giyen yıldız golcü, Kanarya'ya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 02.06.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 11:48
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedava gol mankinesi! Transfere onay verildi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi bir çok belirsizlik var. Başkan Ali Koç transferlerin yanı sıra, yeni bir hoca ve yeni bir sportif direktör getireceklerini ifade etmişti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedava gol mankinesi! Transfere onay verildi

Sarı lacivertliler yeni teknik direktör takımın başını gelene kadar kadroyu hazırlamak istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedava gol mankinesi! Transfere onay verildi

Ali Koç'un açıklamalarına göre Fenerbahçe'nin, en az 2 santrfor transfer etmek istediği öğrenildi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedava gol mankinesi! Transfere onay verildi

Geçtiğimiz sezon kadroya katılan golcülerden çok çeken ve Vedat Muriqi'nin yerini bir türlü dolduramayan Kanarya, bu kez forvet transferinde ıskalamak istemiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedava gol mankinesi! Transfere onay verildi

Sarı lacivertliler kariyeriyle ön plana çıkan ve sürpriz olamayacak bir santrforla sezona başlayacak.

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