Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 3 futbolcuyla imzalar peş peşe...

Gelecek sezon mutlu sona ulaşıp şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler 5 futbolcuyla yollarını ayırırken, 5 ismi de kadrosuna kattı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro planlamasını sürdüren F.Bahçe, 2 isimle yollarını ayırıp yerine 3 futbolcuya imza attırmak istiyor. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 07.08.2021 12:42 ABONE OL