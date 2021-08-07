07 Ağustos 2021, Cumartesi

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 3 futbolcuyla imzalar peş peşe...

Gelecek sezon mutlu sona ulaşıp şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler 5 futbolcuyla yollarını ayırırken, 5 ismi de kadrosuna kattı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro planlamasını sürdüren F.Bahçe, 2 isimle yollarını ayırıp yerine 3 futbolcuya imza attırmak istiyor. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.08.2021 12:42
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 3 futbolcuyla imzalar peş peşe...

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek yıl şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, 7 yıllık hasretine son verip taraftarını mutlu etmek istiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 3 futbolcuyla imzalar peş peşe...

Kamp sürecinde 6 hazırlık maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlardan 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarlarını memnun etti ve rakiplerine de gözdağı verdi.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 3 futbolcuyla imzalar peş peşe...

Teknik direktör Vitor Pereira'nın takıma yeni sistemi aşılamaya çalışması dikkat çekerken; buna uymayan ve gelecek planlarında yer almayan oyuncuların ise biletleri kesilmeye başlandı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 3 futbolcuyla imzalar peş peşe...

Kanarya'da Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan Güçtekin, Kemal Ademi, Mame Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam ve Diego Perotti takımdan ayrı çalışırken; Caner Erkin ve Sinan Gümüş ise kadro dışı bırakıldı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 3 futbolcuyla imzalar peş peşe...

F.Bahçe'de Deniz Türüç, Michael Frey, Harun Tekin, Papiss Cisse ve Gökhan Gönül'le yollar ayrıldı ve takım maliyeti düşürüldü.

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