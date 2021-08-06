Bu sebeple oldukça yoğun bir tempoda çalışan Fenerbahçe'de bazı isimlerin de bileti kesildi. Son olarak Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan Portekizli hoca, daha önce de Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan Güçtekin, Kemal Ademi, Mame Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam ve sakatlıklarını atlatan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Diego Perotti'nin takımdan ayrı çalışmasına karar vermişti.