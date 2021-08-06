06 Ağustos 2021, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde suskunluğunu bozuyor! Hem forvet hem stoperin açıklanması an meselesi...
Yeni sezonda hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona hazırlanana sarı lacivertlilerde, gözler bir yandan da transfere çevrildi. Kanarya özellike stoper ve forvet bölgesine takviye yapmaya hazırlanıyor. Portekizli hocanın raporları doğrultusunda oyuncu arayışlarını bir süredir sürdüren yönetim, 2 yıldız da mutlu sona ulaştı. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası