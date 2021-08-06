06 Ağustos 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde suskunluğunu bozuyor! Hem forvet hem stoperin açıklanması an meselesi...

Yeni sezonda hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona hazırlanana sarı lacivertlilerde, gözler bir yandan da transfere çevrildi. Kanarya özellike stoper ve forvet bölgesine takviye yapmaya hazırlanıyor. Portekizli hocanın raporları doğrultusunda oyuncu arayışlarını bir süredir sürdüren yönetim, 2 yıldız da mutlu sona ulaştı. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 06.08.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 11:10
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde suskunluğunu bozuyor! Hem forvet hem stoperin açıklanması an meselesi...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona hazırlanan Kanarya'da tek hedef ise şampiyonluk. Futbolcular ve teknik ekip 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde suskunluğunu bozuyor! Hem forvet hem stoperin açıklanması an meselesi...

Bu sebeple oldukça yoğun bir tempoda çalışan Fenerbahçe'de bazı isimlerin de bileti kesildi. Son olarak Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan Portekizli hoca, daha önce de Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan Güçtekin, Kemal Ademi, Mame Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam ve sakatlıklarını atlatan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Diego Perotti'nin takımdan ayrı çalışmasına karar vermişti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde suskunluğunu bozuyor! Hem forvet hem stoperin açıklanması an meselesi...

Görünen o ki Fenerbahçe'de bu ayrılıklar devam edecek. Hocanın deyimiyle kadroda oluşan şişkinliğin giderilmesi adına Mauricio Lemos, Nabil Dirar, Mbwana Samatta'nın da takımdan gönderilmesi planlanıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde suskunluğunu bozuyor! Hem forvet hem stoperin açıklanması an meselesi...

Sarı lacivertlilerde tüm bu isimlerin yanında, Attila Szalai, Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'a ise teklifler geliyor. Henüz gelen teklifleri yeterli bulmayan yönetim, beklenen rakamlara çıkılması durumunda bu oyuncularla da yollarını ayırabilir.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde suskunluğunu bozuyor! Hem forvet hem stoperin açıklanması an meselesi...

SZALAI'YE DORTMUND KANCASI

Kanarya'nın Macar oyuncusuna Almanya Bundesliga devlerinden Borussia Dortmund talip oldu. 23 yaşındaki futbolcu için Alman devi 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Bu teklifi yeterli bulmayan yönetimin 20 milyon Euro talep etmesi sonucu görüşmeler şimdilik askıya alındı.

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