28 Eylül 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Edinson Cavani çılgınlığı! Galatasaray derbisi sonrası...

Süper Lig'in 3. haftasında oynadığı Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'yı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin, Tanzanyalı golcünün ardından bir forvet takviyesi daha yapacağı öne sürülmüştü. Adı Ze Luis ve Papiss Cisse ile anılan Kanarya'nın Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani ile de ilgilendiği iddia edilirken Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi sonrası Uruguaylı golcünün transferi için çağrılarını yinelediler. İşte sosyal medyadaki Cavani tepkileri... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 28.09.2020 21:08 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 21:12
ABONE OL
  • 1
  • 19
Fenerbahçe'de Edinson Cavani çılgınlığı! Galatasaray derbisi sonrası...

Süper Lig'e Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta Hatayspor ile 0-0 berabere kalarak alırken, bu hafta Galatasaray karşısında oynanan dev derbiden de 1 puanla ayrılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Fenerbahçe'de Edinson Cavani çılgınlığı! Galatasaray derbisi sonrası...

İlk 3 hafta sonunda rakipleri karşısında 4 puan bırakan sarı-lacivertliler, topladığı 5 puanla 7. sırada yer alıyor.

  • 3
  • 19
Fenerbahçe'de Edinson Cavani çılgınlığı! Galatasaray derbisi sonrası...

İlk 3 haftanın sonunda özellikle Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması sonrası hücum yollarında yaşadığı problem göz çarpan Kanarya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmıştı.

  • 4
  • 19
Fenerbahçe'de Edinson Cavani çılgınlığı! Galatasaray derbisi sonrası...

Transferinin ardından ilk kez Galatasaray derbisinin 65. dakikasında oyuna giren Samatta, gol veya asist katkısı yapmamıştı. Samatta'nın yanına bir golcü isim daha arayan sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmiş ancak taraftarları en çok heyecanlandıran isim şüphesiz 33 yaşındaki Uruguaylı süper yıldız Edinson Cavani olmuştu.

  • 5
  • 19
Fenerbahçe'de Edinson Cavani çılgınlığı! Galatasaray derbisi sonrası...

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'un da Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Edinson Cavani'yi istediği biliniyordu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör