Fenerbahçe'de Edinson Cavani çılgınlığı! Galatasaray derbisi sonrası...

Süper Lig'in 3. haftasında oynadığı Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'yı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin, Tanzanyalı golcünün ardından bir forvet takviyesi daha yapacağı öne sürülmüştü. Adı Ze Luis ve Papiss Cisse ile anılan Kanarya'nın Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani ile de ilgilendiği iddia edilirken Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi sonrası Uruguaylı golcünün transferi için çağrılarını yinelediler. İşte sosyal medyadaki Cavani tepkileri... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri