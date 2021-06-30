30 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberi: Menajerinden Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yıldız forvet Süper Lig'e dönüyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. İlk olarak yapılan seçime tek aday olarak giren başkan Ali Koç bir dönem daha kulübün başına geçerken, sırada gözler teknik direktöre çevrildi. Sarı lacivertliler, yeni hocası ile anlaşma sağladı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da sezon planlamaları dahilinde teknik direktör ile birlikte transfer hareketliliği de başladı. Kanarya, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen yıldız oyuncuyu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 30.06.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 11:40
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Son dakika transfer haberi: Menajerinden Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yıldız forvet Süper Lig'e dönüyor

Fenerbahçe yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon kurulan kadroya önemli takviyeler yaparak şampiyon bir takım oluşturmak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Menajerinden Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yıldız forvet Süper Lig'e dönüyor

TEK HEDEF BAŞARI

Önümüzdeki sezon uluslararası düzeyde başarılı bir hoca ile başlamak isteyen Kanarya, hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. 3 kulvarda da Fenerbahçe'nin tek hedefi başarılı olmak.

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Son dakika transfer haberi: Menajerinden Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yıldız forvet Süper Lig'e dönüyor

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli transferler yapacak. Yapılacak olan transferlerde, gelecek sezon uygulamaya başlayacak olan yabancı sınırı da göz önünde bulundurulacak.

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Son dakika transfer haberi: Menajerinden Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yıldız forvet Süper Lig'e dönüyor

YOLCULAR BELLİ

Sarı lacivertlilerin yabancı kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesinde elini rahatlatmak için bazı isimler ile yollarını ayırması gerekiyor. Bu isimlerin başında ise, Kemal Ademi, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Nabil Dirar, Mame Thiam, Miha Zajc ve Zanka geliyor.

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Son dakika transfer haberi: Menajerinden Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yıldız forvet Süper Lig'e dönüyor

BİR REKOR DAHA KIRILABİLİR

Kanarya bu oyuncuların yanı sıra, geçtiğimiz sezon başarılı performans sergileyen oyuncularını da yüksek bonservis bedelleriyle satmayı planlıyor. Bu isimlerin başında ise, Attila Szalai, Altay Bayındır, Ozan Tufan ve Pelkas bulunuyor.

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