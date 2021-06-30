Son dakika transfer haberi: Menajerinden Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yıldız forvet Süper Lig'e dönüyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. İlk olarak yapılan seçime tek aday olarak giren başkan Ali Koç bir dönem daha kulübün başına geçerken, sırada gözler teknik direktöre çevrildi. Sarı lacivertliler, yeni hocası ile anlaşma sağladı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da sezon planlamaları dahilinde teknik direktör ile birlikte transfer hareketliliği de başladı. Kanarya, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen yıldız oyuncuyu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)