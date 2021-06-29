Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kaltı! Aurelio Buta bombası... (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklayıp son hız transferleri açıklayacak. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine yeni bir sağ bek arıyor. Birçok ismi listesinde barındıran Kanarya'da gündeme son olarak sürpriz bir isim geldi. İşte o futbolcu ve detayları... (FB haberleri)

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Giriş Tarihi: 29.06.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 10:47 ABONE OL