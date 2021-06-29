29 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kaltı! Aurelio Buta bombası... (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklayıp son hız transferleri açıklayacak. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine yeni bir sağ bek arıyor. Birçok ismi listesinde barındıran Kanarya'da gündeme son olarak sürpriz bir isim geldi. İşte o futbolcu ve detayları... (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 29.06.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 10:47
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kaltı! Aurelio Buta bombası... FB haberleri

Geçtiğimiz sezon Sportif direktör koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getirildi. Emre Belözoğlu sportif direktör olarak transferde adeta şov yaptı ve birçok ismi kadrota kattı. Belözoğlu, teknik direktör olarak Erol Bulut ile anlaşmıştı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kaltı! Aurelio Buta bombası... FB haberleri

Özellikle iç sahada aldığı başarısız sonuçlarla taraftarın tepkisini çeken Erol Bulut ile yolların ayrılmasına karar verildi. Erol Bulut'un ardından göreve Emre Belözoğlu getirildi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kaltı! Aurelio Buta bombası... FB haberleri

Sezona sportif direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör olarak takımın başında yer aldı. Son haftaya kadar takımı şampiyonluk potasında tutmayı başaran Belözoğlu, sezonun son virajında kaybettiği puanlarla şampiyonluktan koptu.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kaltı! Aurelio Buta bombası... FB haberleri

SEZONU 3. TAMAMLADI!

Geçtiğimiz sezon oldukça iddialı başlayan Fenerbahçe, birçok puan kaybının ardından sezonu 3. tamamladı. Sezonun bitimiyle birlikte Emre Belözoğlu ile devam edilip edilmeyeceği sorusu sorulmaya başlandı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde atağa kaltı! Aurelio Buta bombası... FB haberleri

Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile devam edilmeyeceğini açıkladı. Sarı lacivertli ekip yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüken, fırsat transferlerini de kovalıyor.

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