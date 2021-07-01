01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esiyor! 11 ismin bileti kesildi...
Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Başkan Ali Koç, takımın yüzde 70'inin hazır olduğunu ifade etmişti. Geriden kalan yüzde 30'luk dilim için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da hem yabancı kontenjanı hem de maaş bütçesi düşünülerek bazı isimlerin bileti kesildi. Sarı lacivertliler 11 futbolcu ile yollarını ayıracak. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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