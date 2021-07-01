01 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esiyor! 11 ismin bileti kesildi...

Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Başkan Ali Koç, takımın yüzde 70'inin hazır olduğunu ifade etmişti. Geriden kalan yüzde 30'luk dilim için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da hem yabancı kontenjanı hem de maaş bütçesi düşünülerek bazı isimlerin bileti kesildi. Sarı lacivertliler 11 futbolcu ile yollarını ayıracak. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 01.07.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 12:21
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esiyor! 11 ismin bileti kesildi...

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak şampiyonluk hasretini 7 sezona çıkardı. Sarı lacivertliler sezona yaptığı transferlerle damga vurarak başlasa da yolun sonunda mutlu sona ulaşamadı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esiyor! 11 ismin bileti kesildi...

Geçtiğimiz sezon transfer edilen bazı oyuncular takıma direkt uyum sağlayarak fayda sağlarken, bazı isimler ise beklentinin çok altında kaldı. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kadronun yüzde 70'inin hazır olduğunu ifade etmişti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esiyor! 11 ismin bileti kesildi...

Ancak Kanarya'nın bazı bölgelerde önemli eksikleri bulunuyor. Stoper bölgesini Steven Caulker ile güçlendiren Fenerbahçe, forvet hattına ise Serdar Dursun'u aldı. Henüz yeni teknik direktör ile beraber gelecek olan oyun sistemi belli olmasa da, bu iki oyuncunun takıma çok fayda sağlayacağı ileri sürüldü.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esiyor! 11 ismin bileti kesildi...

Kanarya, bir yandan gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek olan yabancı sayısı kuralı ile de uğraşıyor. Takımda bir çok yabancı oyuncunun olması, yapılacak transferlerin de önünü kesebilir. Özellikle geçtiğimiz sezon yerli pasaportuna sahip önemli futbolbolcuları transfer eden Fenerbahçe, bu yaz da yerli tekviyeler yapmayı sürdürecek.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esiyor! 11 ismin bileti kesildi...

Yönetim bir yandan transfer bütçesi oluşmasına adına bazı yıldız oyunculara gelecek olan yüksek bonservisli teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu ayrılıkların haricinde sarı lacivertlilerde bazı isimlerin ise bileti kesildi.

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