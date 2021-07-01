Kanarya, bir yandan gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek olan yabancı sayısı kuralı ile de uğraşıyor. Takımda bir çok yabancı oyuncunun olması, yapılacak transferlerin de önünü kesebilir. Özellikle geçtiğimiz sezon yerli pasaportuna sahip önemli futbolbolcuları transfer eden Fenerbahçe, bu yaz da yerli tekviyeler yapmayı sürdürecek.