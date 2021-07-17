17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: İzleme komitesi önerdi Vitor Pereira onay verdi! Fenerbahçe'ye Danimarkalı yıldız...
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde transfer politikası, izleme komitesinin önerdiği futbolcular üzerinden yürüyor. Bu doğrultuda scout ekibinin raporladığı oyuncular arasından Teknik Direktör Vitor Pereira'nın beğendiği isimlerle temaslar başlayan Kanarya, flaş bir ismi gündemine aldı. Kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Danimarkalı yıldız için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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