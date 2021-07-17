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Son dakika transfer haberi: İzleme komitesi önerdi Vitor Pereira onay verdi! Fenerbahçe'ye Danimarkalı yıldız...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde transfer politikası, izleme komitesinin önerdiği futbolcular üzerinden yürüyor. Bu doğrultuda scout ekibinin raporladığı oyuncular arasından Teknik Direktör Vitor Pereira'nın beğendiği isimlerle temaslar başlayan Kanarya, flaş bir ismi gündemine aldı. Kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Danimarkalı yıldız için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 10:58
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Son dakika transfer haberi: İzleme komitesi önerdi Vitor Pereira onay verdi! Fenerbahçe'ye Danimarkalı yıldız...

Fenerbahçe'de, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertliler, Topuk Yaylası'ndaki ilk kamp etabını tamamladı. İkinci kamp döneminin başlamasıyla birlikte transfer hareketliliğinin de yaşanması bekleniyor. Hücum bölgesine skor gücü yüksek bir oyuncu isteyen Kanarya, yıldız oyuncuyu listesine aldı.

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Son dakika transfer haberi: İzleme komitesi önerdi Vitor Pereira onay verdi! Fenerbahçe'ye Danimarkalı yıldız...

Yeni sezon öncesi Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, takviyelerine devam edecek. İzleme komitesinin önermiş olduğu oyuncular, Pereira'nın onayından geçmesi halinde en son yönetimin önüne geliyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları da resmi girişimlere başlıyor.

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Son dakika transfer haberi: İzleme komitesi önerdi Vitor Pereira onay verdi! Fenerbahçe'ye Danimarkalı yıldız...

Sarı lacivertlilerin, Topuk Yaylası'ndaki ilk kamp etabından sonra takımdaki eksikleri belirleyen Portekizli çalıştırıcı Pereira, hücum bölgesine hareketli, skor gücü yüksek ve adam geçme özelliğiyle fark yaratan bir futbolcu alınması raporunu verdi.

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Son dakika transfer haberi: İzleme komitesi önerdi Vitor Pereira onay verdi! Fenerbahçe'ye Danimarkalı yıldız...

Scout ekibinin hazırlamış olduğu isimleri değerlendiren Pereira, bu özellikleri barından Danimarkalı kanat oyuncusu üzerinde karar kıldı. Yönetim de harekete geçti.

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Son dakika transfer haberi: İzleme komitesi önerdi Vitor Pereira onay verdi! Fenerbahçe'ye Danimarkalı yıldız...

O İSİM PIONE SISTO!

Fenerbahçe, Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Pione Sisto için pazarlıklara başladı. Yönetim, Pereira'nın özellikle istediği oyuncuyla ilgili menajerinden bilgi aldı.

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