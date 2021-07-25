25 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı! Hedefte Liverpool'un genç yeteneği var...
Yaz transfer döneminde iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray hareketli günler geçiriyor. Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girecek olan iki takımdan Galatasaray, özellikle son günlerde yaptığı genç transferlerle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe ise rakibinden geri kalmak istemiyor. Son yıllarda Altay Bayındır ve Attila Szalai gibi genç oyunculara yatırım yapan sarı lacivertliler, bir yıldız adayını daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve Kanarya'nın transfer planı... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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