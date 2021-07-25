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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı! Hedefte Liverpool'un genç yeteneği var...

Yaz transfer döneminde iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray hareketli günler geçiriyor. Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girecek olan iki takımdan Galatasaray, özellikle son günlerde yaptığı genç transferlerle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe ise rakibinden geri kalmak istemiyor. Son yıllarda Altay Bayındır ve Attila Szalai gibi genç oyunculara yatırım yapan sarı lacivertliler, bir yıldız adayını daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve Kanarya'nın transfer planı... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 25.07.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 11:03
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı! Hedefte Liverpool'un genç yeteneği var...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi günler oldukça hareketli geçiyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde takım sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan yönetim ise Portekizli hocanın talepleri doğrultusunda transferler için kolları sıvadı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı! Hedefte Liverpool'un genç yeteneği var...

Geçtiğimiz sezon oldukça önemli transferler yapan Kanarya'da kadronun büyük bir kısmı belli oldu. Hatta oldukça şişkin olan kadroda Portekizli hoca 9 ismin üzerini çizmişti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı! Hedefte Liverpool'un genç yeteneği var...

9 İSİM KAMPTAN GÖNDERİLDİ

Sayıca fazla olan kadrodan bazı oyuncularla vedalaşmak isteyen teknik direktör Vitor Pereira, yardımcıları eşliğinde analizlerini yapıyor. Yapılan çalışmalarda oyuncularıyla yakından ilgilenen Pereira, takımda kalmasını istediği oyuncuları belirlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı! Hedefte Liverpool'un genç yeteneği var...

Kanarya'da Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin, Pereira'nın talimatları doğrultusunda sezon öncesi hazırlık kampından çıkarıldı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı! Hedefte Liverpool'un genç yeteneği var...

Yeni sezondan itibaren devreye girecek olan yabancı kontenjanını da düşünen Fenerbahçe'de ayrılıklar devam edecek. Yabancı kontenjanında yer açmak için, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Nabir Dirar ve Zanka ile ilk etapta yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin haricinde yabancı isimlere gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

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