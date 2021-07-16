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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kamp raporunu sundu! Yönetim o isim için harekete geçti

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de, görüşmeler Başkan Ali Koç ve kurmayları tarafından gizlilikle yürütülüyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda forvet transferi yapmak isteyen sarı lacivertliler, bu bölge için tüm şartlarını zorlama kararı aldı. Geçtiğimiz sezon Samatta'dan istediği katkıyı alamayan Kanarya, flaş bir golcü için devreye girdi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu o santrfor için teklifini iletti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.07.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:21
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kamp raporunu sundu! Yönetim o isim için harekete geçti

Yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'de, transfer girişimleri hız kazandı. Sarı lacivertliler, en az 15 gol atacak bir santfor takviyesi yapmak istiyor. Adımlarını dikkatli atan Kanarya, forvetteki hedefini belirledi ve pazarlıklara başladı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kamp raporunu sundu! Yönetim o isim için harekete geçti

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanan sarı lacivertliler, transferde hata yapmak istemiyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kamp raporunu sundu! Yönetim o isim için harekete geçti

Şu ana kadar Alman ekibi Darmstadt 98 ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun ve Aytemiz Alanyaspor ile kontratı biten Steven Caulker kadroya katıldı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kamp raporunu sundu! Yönetim o isim için harekete geçti

Topuk Yaylası'ndaki kamp sonrası eksik bölgeler için yönetime raporunu sunan Teknik Direktör Vitor Pereira, acil golcü yakviyesi istedi. Yönetim, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda harekete geçti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kamp raporunu sundu! Yönetim o isim için harekete geçti

Forvet bölgesinde şu anda Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Serdar Dursun ve Enner Valencia bulunuyor. Teknik Direktör Pereira, 'Bu isimlerin performansından daha üst seviyeye çıkacak yıldız bir golcü alalalım' önerisinde bulundu.

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