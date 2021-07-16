Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kamp raporunu sundu! Yönetim o isim için harekete geçti

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de, görüşmeler Başkan Ali Koç ve kurmayları tarafından gizlilikle yürütülüyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda forvet transferi yapmak isteyen sarı lacivertliler, bu bölge için tüm şartlarını zorlama kararı aldı. Geçtiğimiz sezon Samatta'dan istediği katkıyı alamayan Kanarya, flaş bir golcü için devreye girdi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu o santrfor için teklifini iletti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 16.07.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:21 ABONE OL