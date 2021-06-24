24 Haziran 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Yunan orta saha! Pelkas'tan sonra...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Yapılacak genel seçim öncesi henüz teknik adamı belli olmayan sarı lacivertlilerde, yeni sezon planlaması scout ekibinin verdiği listeye göre şekilleniyor. İzleme komitesi, takımdan ayrılacak isimleri de dikkate alarak birçok mevkii için alternatifli bir oyuncu raporu hazırladı. Bu doğrultuda transfer hareketliliğini hızlandıran Kanarya, flaş bir orta sahayı gündemine aldı. İşte Yunanistan Ligi'ni kasıp kavuran o yıldız ve diğer detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 24.06.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 10:07
ABONE OL
  • 1
  • 10
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Yunan yıldız!

Fenerbahçe'de genel seçim öncesi transfer hareketliliği aksamadan devam ediyor. Henüz bir teknik adamla anlaşmayan sarı lacivertlilerde, Başkan Ali Koç ve yönetimi izleme komitesinin verdiği rapor doğrultusunda girişimlerine sürdürüyor. Yönetim, gidecek oyuncuları da düşünerek yıldız bir orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Yunan yıldız!

Fenerbahçe'de, 25-26 Haziranda olağan seçimli genel kurula yapılacak. Sarı lacivertlilerde, kritik seçim öncesi Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adayları arasında bulunuyor.

  • 3
  • 10
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Yunan yıldız!

Olağan seçimde Başkan Ali Koç'un yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, sarı lacivertli yönetim de transfer çalışmalarına devam ediyor.

  • 4
  • 10
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Yunan yıldız!

Seçimden sonra yeni teknik adamı açıklayacağını belirten Başkan Ali Koç, transferde de daha somut adımlar atmayı planlıyor. Kanarya'da birçok isimle yolların ayrılması planlanırken, bu oyuncuların yerine de transfer edilmesi düşünülen futbolcular belirlendi.

  • 5
  • 10
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Yunan yıldız!

Sarı lacivertliler, hemen hemen her bölgeye transfer yapma hedefinde. Orta saha rotasyonunda, Jose Sosa, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Dimitrios Pelkas yer alıyor. Bu isimlerden en az ikisiyle yolların ayrılacağı öğrenilirken, iyi bir bonservis bedeli de kazanılması hedefleniyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör