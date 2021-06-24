24 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Yunan orta saha! Pelkas'tan sonra...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Yapılacak genel seçim öncesi henüz teknik adamı belli olmayan sarı lacivertlilerde, yeni sezon planlaması scout ekibinin verdiği listeye göre şekilleniyor. İzleme komitesi, takımdan ayrılacak isimleri de dikkate alarak birçok mevkii için alternatifli bir oyuncu raporu hazırladı. Bu doğrultuda transfer hareketliliğini hızlandıran Kanarya, flaş bir orta sahayı gündemine aldı. İşte Yunanistan Ligi'ni kasıp kavuran o yıldız ve diğer detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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