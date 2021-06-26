26 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Görüşmeler başladı
Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, Başkan Ali Koç ve yönetimi, Pazartesi günü yeni teknik direktörü açıklayacak. Hocanın belli olmasının ardından transferde gaza basmayı planlayan Kanarya, izleme komitesinin önerdiği oyuncularla görüşmelerine devam ediyor. Savunmaya, uluslararası tecrübesi yüksek bir oyuncuyu katmak isteyen Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte Avrupa devlerinin de listesinde olan o yıldız ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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