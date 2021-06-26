26 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Görüşmeler başladı

Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, Başkan Ali Koç ve yönetimi, Pazartesi günü yeni teknik direktörü açıklayacak. Hocanın belli olmasının ardından transferde gaza basmayı planlayan Kanarya, izleme komitesinin önerdiği oyuncularla görüşmelerine devam ediyor. Savunmaya, uluslararası tecrübesi yüksek bir oyuncuyu katmak isteyen Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte Avrupa devlerinin de listesinde olan o yıldız ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 26.06.2021 09:49
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de, hafta başıyla birlikte transferde hareketli günler yaşanacak. Başkan Ali Koç, "Pazartesi günü yeni teknik direktörümüzü kamuoyuna duyuracağız" açıklamasında bulunmuştu. Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, yeni haftayla somut girişimlere başlayacak.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezon savunma bölgesinde sorunlar yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda bu bölgeye tartışmasız bir oyuncu almak istiyor. Kanarya, stoper tandeminde genç isimlerin yerine daha deneyimli futbolcular üzerinde duruyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezon savunmada, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Mauricio Lemos ve Sadık Çiftpınar görev almıştı. Macar stoper Szalai dışında tam randıman alınan bir isim olmadı. Özellikle Lemos ve Tisserand'ın performansı sınıfta kaldı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Görüşmeler başladı

EURO 2020'de Macaristan formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan talipleri olan Szalai'nin, iyi bir bonservis bedeli getirmesi durumunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda planlarını yapan Fenerbahçe yönetimi, izleme komitesinin verdiği rapor doğrultusunda flaş bir isme yöneldi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Görüşmeler başladı

HEDEFTE DANIELE RUGANI VAR!

Sarı lacivertliler, Juventus'un yıldız stoperi Daniele Rugani'yi gündemine aldı. Kanarya, yıldız savunma oyuncunun menajeriye ilk teması gerçekleştirdi. İstanbul'da oynamaya sıcak baktığını ifade eden Rugani, Fenerbahçe'nin İtalyan kulübüyle yapacağı görüşmelerden çıkacak sonucu bekleme kararı aldı.

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