Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Serdar Dursun'un ardından...

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına iyi bir golcü takviyesi yapma kararı aldı. Serdar Dursun'u 3+1 yıllığına kadrosuna katan Kanarya, hücum bölgesindeki transferlerine devam edecek. Geçtiğimiz sezon forvet hattındaki oyunculardan istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, Venezuelalı golcüyü listesine aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 17.06.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 10:53 ABONE OL