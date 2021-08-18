Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye kule santrfor! Oynadığı ligi kasıp kavurdu

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 geçerek sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, net bir golcü arayışı sürüyor. Samatta'dan istediği verimi bir türlü alamayan Kanarya'da, Serdar Dursun'un sakatlığı tüm planları bozu. Fenerbahçe yönetimi bu gelişmeler sonrası forvet transferinde gaza bastı. İşte sarı lacivertlilerin gündemine aldığı o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 12:34 ABONE OL