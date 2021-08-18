18 Ağustos 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye kule santrfor! Oynadığı ligi kasıp kavurdu

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 geçerek sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, net bir golcü arayışı sürüyor. Samatta'dan istediği verimi bir türlü alamayan Kanarya'da, Serdar Dursun'un sakatlığı tüm planları bozu. Fenerbahçe yönetimi bu gelişmeler sonrası forvet transferinde gaza bastı. İşte sarı lacivertlilerin gündemine aldığı o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 12:34
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye kule santrfor! Oynadığı ligi kasıp kavurdu

Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mesut Özil'in golüyle kazanan sarı lacivertlilerde, Serdar Dursun'un sakatlığı moralleri bozdu. Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu yaşananların ardından forvet görüşmelerini hızlandırdı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye kule santrfor! Oynadığı ligi kasıp kavurdu

Adana Demirspor maçında eleştirilerin odağı olan Samatta, istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı. 28 yaşındaki Tanzanyalı forvet, taraftarların da tepkisini çekti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye kule santrfor! Oynadığı ligi kasıp kavurdu

Forvet bölgesinde oynayabilecek isimlerden biri olan Enner Valencia'nın sakatlığı sonrası bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi. Köprücük kemiği kırılan 29 yaşındaki golcünün, 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye kule santrfor! Oynadığı ligi kasıp kavurdu

Sinan Gümüş ve Mame Thiam'ın kadro dışı kalmasından dolayı o bölgede sadece Samatta kaldı. Teknik Direktör Vitor Pereira da yönetimden, acil santrfor takviyesi istedi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye kule santrfor! Oynadığı ligi kasıp kavurdu

Bu doğrultuda; birçok futbolcu ile görüşen sarı lacivertliler, Sörloth, Mitrovic, Bakambu gibi futbolcularla ilgileniyordu. İzleme komitesinin de görüşünü alan yönetim, flaş bir golcü için girişimlere başladı.

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