20 Ağustos 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den orta saha bombası! Ozan Tufan'ın yerine gelecek

Süper Lig'e ve UEFA Avrupa Ligi'ne peş peşe galibiyetlerle başlayan Fenerbahçe'de, transfer operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç'un, Helsinki karşılaşması sonrası yaptığı, "En az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak" sözlerinin ardından sarı lacivertlilerin, orta saha alacağı öğrenildi. Ozan Tufan'ı Watford'a gönderen Kanarya, milli futbolcunun yerini flaş bir yıldızla dolduracak. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 20.08.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 11:31
ABONE OL
  • 1
  • 11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den orta saha bombası! Ozan Tufan’ın yerine gelecek

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Helsinki'yi yine 1-0'la geçen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Premier Lig'de boy gösteren yıldız için görüşmelere başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den orta saha bombası! Ozan Tufan’ın yerine gelecek

Teknik Direktör Vitor Pereira, Ozan Tufan'ın, İngiltere'nin Watford takımına gitmesiyle birlikte o bölgeye takviye istedi. Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala en az 3 transfer yapacak olan Kanarya'da, görüşmeler hızlandı.

  • 3
  • 11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den orta saha bombası! Ozan Tufan’ın yerine gelecek

Orta saha bölgesinde; Jose Sosa, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci gibi futbolculara sahip olan Portekizli teknik adam, 6-8 numara oynayabilecek, daha dinamik bir ismin kadroya katılmasını istedi.

  • 4
  • 11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den orta saha bombası! Ozan Tufan’ın yerine gelecek

Fenerbahçe'de, UEFA kriterleri gereği oyuncu satışı yapılması gerekiyor. Yönetim, bu durumu da göz önünde bulundurarak, transferin son günlerinde kiralık ve maliyeti düşük olan futbolculara yönelecek.

  • 5
  • 11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den orta saha bombası! Ozan Tufan’ın yerine gelecek

ORTA SAHAYA MOUSSA SISSOKO HAMLESİ!

Fenerbahçe'de yönetim, Teknik Direktör Pereira'nın olur verdiği Moussa Sissoko için kulubü Tottenham ile görüşmelere başladı. 32 yaşındaki orta sahanın 3 yıllık kontrat istediği ve İngiliz kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör