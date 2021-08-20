20 Ağustos 2021, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den orta saha bombası! Ozan Tufan'ın yerine gelecek
Süper Lig'e ve UEFA Avrupa Ligi'ne peş peşe galibiyetlerle başlayan Fenerbahçe'de, transfer operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç'un, Helsinki karşılaşması sonrası yaptığı, "En az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak" sözlerinin ardından sarı lacivertlilerin, orta saha alacağı öğrenildi. Ozan Tufan'ı Watford'a gönderen Kanarya, milli futbolcunun yerini flaş bir yıldızla dolduracak. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası