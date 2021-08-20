Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den orta saha bombası! Ozan Tufan'ın yerine gelecek

Süper Lig'e ve UEFA Avrupa Ligi'ne peş peşe galibiyetlerle başlayan Fenerbahçe'de, transfer operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç'un, Helsinki karşılaşması sonrası yaptığı, "En az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak" sözlerinin ardından sarı lacivertlilerin, orta saha alacağı öğrenildi. Ozan Tufan'ı Watford'a gönderen Kanarya, milli futbolcunun yerini flaş bir yıldızla dolduracak. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 20.08.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 11:31 ABONE OL