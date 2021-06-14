14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol bek bombası! Transferde Mesut Özil detayı...
Son dakika transfer haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de gündemde her ne kadar teknik direktör konusu olsa bile sarı-lacivertliler transferde geç kalmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle geçen sezon sol bek konusunda hem Caner Erkin hem Novak'tan beklenilen verimi alamayan Fenerbahçe gündemine İngiltere Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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