14 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol bek bombası! Transferde Mesut Özil detayı...

Son dakika transfer haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de gündemde her ne kadar teknik direktör konusu olsa bile sarı-lacivertliler transferde geç kalmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle geçen sezon sol bek konusunda hem Caner Erkin hem Novak'tan beklenilen verimi alamayan Fenerbahçe gündemine İngiltere Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 10:21
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol bek bombası! Transferde Mesut Özil detayı...

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan ama Sivasspor'dan aldığı mağlubiyetle adeta eline geçen fırsatı geri çeviren Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hata istenmiyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol bek bombası! Transferde Mesut Özil detayı...

Buna göre bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan scout ekibinin listesinde yer alan yıldız futbolcuların analizleri devam ediyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol bek bombası! Transferde Mesut Özil detayı...

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon büyük umutlarla kadroya dahil edilen Novak'tan beklenilen verim alınamayınca büyük hayal kırıklığı yaşandı. Çekyalı sol bek Süper Lig'de 18 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol bek bombası! Transferde Mesut Özil detayı...

Fenerbahçe'de bir diğer sol bek olan Caner Erkin ise zaman zaman iyi performans sergilemiş olsa da inişli çıkışlı grafiği ne teknik heyeti ne de taraftarları memnun etti. 32 yaşındaki futbolcu 34 karşılaşmada 9 asist üretti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sol bek bombası! Transferde Mesut Özil detayı...

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, ilk 3 senesinde kupa kazanamazken artık buna bir son vermek istiyor. Koç, buna göre Mesut Özil kalitesinde oyuncuları kadroya katarak yeni sezonda hataya izin vermek istemiyor.

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