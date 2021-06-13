13 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev kadro yapılanması! Yeni hoca ile beraber 28 futbolcu...

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un bir dönem daha seçilmesi beklenirken, kadroda önemli değişimler yapmak için harekete geçtiği biliniyor. Bir yandan gelecek hocanın da belirsizliği sürerken, yeni teknik direktör de bu değişimde önemli kararlar verecek. Kanarya'da sözleşmesi biten, kiralık oyuncular ve verimsiz oyuncular için kritik anlar yaşanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 13.06.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 11:51
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev kadro yapılanması! Yeni hoca ile beraber 28 futbolcu...

Fenerbahçe 7 yıldır şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Tarihindeki en başarısız dönemini geçiren Kanarya, son yıllarda önemli değişimler yapsa da bir türlü istediği sonucu alamadı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev kadro yapılanması! Yeni hoca ile beraber 28 futbolcu...

Özellikle başkan Ali Koç'un ilk dönemindeki devrim niteliğindeki değişimler de, sarı lacivertlileri mutlu sona ulaştıramadı. Bu sezon yeniden bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe'de önemli kararlar verilecek.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev kadro yapılanması! Yeni hoca ile beraber 28 futbolcu...

Başkan Ali Koç'un üzerinde durduğu ekol teknik adamın sebebi de bu yapılanmayla doğru orantılı. Yeni gelecek hoca ile kafa kafaya vermek isteyen yönetim, kadrosundaki mevcut 42 oyuncu içinde önemli bir yapılanmaya gitmek istiyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev kadro yapılanması! Yeni hoca ile beraber 28 futbolcu...

Sarı lacivertliler hem kadrosundaki şişkinliği azaltmak hem de gelecek yeni oyuncuların önünü açmak istiyor. Son yıllarda birçok genç oyuncuyu transfer eden ve bu oyuncuları kendi sözleşmeleri altında gelişimleri için başka takımlara kiralık gönderen Fenerbahçe, bu modele devam edecek. Kulübün başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda da bu sistemi devam ettirmek istediğini ve yeni genç oyuncular transfer edeceklerini açıklamıştı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev kadro yapılanması! Yeni hoca ile beraber 28 futbolcu...

Kanarya'da kiralık oyuncuların takımlarındaki performansları, yeniden çubuklu formayı giymeye hak kazanmaları için bir fırsat olacak.

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