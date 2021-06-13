Sarı lacivertliler hem kadrosundaki şişkinliği azaltmak hem de gelecek yeni oyuncuların önünü açmak istiyor. Son yıllarda birçok genç oyuncuyu transfer eden ve bu oyuncuları kendi sözleşmeleri altında gelişimleri için başka takımlara kiralık gönderen Fenerbahçe, bu modele devam edecek. Kulübün başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda da bu sistemi devam ettirmek istediğini ve yeni genç oyuncular transfer edeceklerini açıklamıştı.