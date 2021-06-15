15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye bedava transfer! O tarihten itibaren...
Son dakika spor haberleri: Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer arayışları scout raporlarına göre değerlendirilmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler ilerleyen yaşı nedeniyle ve geçirdiği sakatlıklardan dolayı Gökhan Gönül'den istediği verimi alamadı. Bununlar birlikte kadroya katılan Nazım Sangare'de o bölgede istenilen verimi karşılayamadı. Gelecek sezon her bölgede nokta atış yapmak isteyen sarı-lacivertliler İtalya Serie A'da forma giyen yıldız futbolcu için girişimlere başladı. (FB spor haberleri)
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