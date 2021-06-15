15 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye bedava transfer! O tarihten itibaren...

Son dakika spor haberleri: Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer arayışları scout raporlarına göre değerlendirilmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler ilerleyen yaşı nedeniyle ve geçirdiği sakatlıklardan dolayı Gökhan Gönül'den istediği verimi alamadı. Bununlar birlikte kadroya katılan Nazım Sangare'de o bölgede istenilen verimi karşılayamadı. Gelecek sezon her bölgede nokta atış yapmak isteyen sarı-lacivertliler İtalya Serie A'da forma giyen yıldız futbolcu için girişimlere başladı. (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 15.06.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 09:18
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye bedava transfer! O tarihten itibaren...

2020-2021 sezonunu bir an önce unutmak isteyen Fenerbahçe yeni sezona bambaşka bir kadro ile girmek istiyor. Sarı-lacivertliler buna göre öncelikli hedefini savunma hattına verecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye bedava transfer! O tarihten itibaren...

Fenerbahçe'ye dönüşüyle birlikte büyük bir beklenti sağlayan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün sürekli sakatlık sorunu bir türlü sahaya istediği performansı sahaya yansıtmasına izin vermedi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye bedava transfer! O tarihten itibaren...

Gökhan Gönül sarı-lacivertli forma altında 21 Süper Lig maçına çıkarken 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 36 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe istemesi halinde 1 yıllık sözleşme opsiyonu var.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye bedava transfer! O tarihten itibaren...

Geçen sezon başında Gökhan Gönül ile forma rekabetine girmesi için kadroya katılan ancak saha performansı ile Antalyaspor'da göstermiş olduğu futbolu aratan Nazım Sangare'de sarı-lacivertliler adına hayal kırıklığı oldu.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye bedava transfer! O tarihten itibaren...

27 yaşındaki futbolcu 20 mücadelede görev alırken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Sangare'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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