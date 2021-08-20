20 Ağustos 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti Rusya'da buldu! Transferde rakip İtalyan devi...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi forvet bölgesini Serdar Dursun ile güçlendirmişti. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık Kanarya'nın planlarını bozdu. Yeni bir golcü için kollarını sıvayan yönetim, aradığı oyuncuyu Rusya'da buldu. Fenerbahçe'ye bu transferde İtalya'dan bir de dev rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 20.08.2021 21:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 21:47
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti Rusya’da buldu! Transferde rakip İtalyan devi...

Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler 7 yıla çıkan şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti Rusya’da buldu! Transferde rakip İtalyan devi...

Süper Lig'i lider tamamlamak isteyen Kanarya'da, teknik direktör Vitor Pereira da kulübün beklentilerinin farkında. Portekizli teknik adamı düşündüren en önemli konu ise forvet.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti Rusya’da buldu! Transferde rakip İtalyan devi...

Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada 3 veya 4 transfer yapmayı planladıklarını ifade etmişti. Bu transferlerde sarı lacivertlilerin bir forvet, birer sol ve sağ kanat beki, bir de orta saha alması bekleniyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti Rusya’da buldu! Transferde rakip İtalyan devi...

Bu mevkilerden şu anda en acil noktada bulunanı ise santrfor. Öyle ki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığı HJK Helsinki maçına forvetsiz çıkmıştı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti Rusya’da buldu! Transferde rakip İtalyan devi...

Takımın golcü oyuncularından Enner Valencia'nın sakatlıktan dönmesi Fenerbahçe'ye iyi haber olarak gelse de, yönetim yine de santrfor transferinde elini çabuk tutmayı planlıyor.

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