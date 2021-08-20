Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti Rusya'da buldu! Transferde rakip İtalyan devi...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi forvet bölgesini Serdar Dursun ile güçlendirmişti. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık Kanarya'nın planlarını bozdu. Yeni bir golcü için kollarını sıvayan yönetim, aradığı oyuncuyu Rusya'da buldu. Fenerbahçe'ye bu transferde İtalya'dan bir de dev rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)