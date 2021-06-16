16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! Kolaylık istedi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kadrosuna katarak ilk hamlesini yaptı. Sarı lacivertliler, bu hamle sonrası hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Edin Visca için temaslarını hızlandırdı. Fenerbahçe yönetiminin Visca için tüm şartlarını zorlama kararı aldığı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.06.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 10:00
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! Kolaylık istedi...

Transferde en az 5-6 oyuncuyu kadrosuna katacak olan Fenerbahçe yönetimi, ilk hamlesini Serdar Dursun'la yapmıştı. Sarı lacivertlilerde hoca belirsizliği yaşansa da transfer hareketliliği sürüyor. İşte Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği Edin Visca transferinin detayları...

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! Kolaylık istedi...

Fenerbahçe, yeni sezonunilk hamlesini Serdar Dursun'u 3+1 yıllığına kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! Kolaylık istedi...

29 yaşındaki hücum oyuncusu Serdar Dursun, bu sezon Bundesliga 2'de 36 maçta, 29 gol, 8 asistle müthiş bir performans segiledi. Serdar bu performansıyla birçok takımın dikkatini çekmişti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! Kolaylık istedi...

Fenerbahçe'nin, Serdar Dursun transferinde bir diğer dikkat çeken detay ise, golcü oyuncunun bedelsiz olarak transfer edilmesi. Birçok takımdan transfer teklifi aldığını açıklayan Serdar Dursun, Kanarya'da karar kıldı

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! Kolaylık istedi...

Transferde nokta atışı isimler almak isteyen Kanarya, Serdar Dursun'un haricinde hücum bölgesinde gidecek oyuncuların yerini de dolduracak hamleler yapmak istiyor.

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