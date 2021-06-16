16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! Kolaylık istedi...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kadrosuna katarak ilk hamlesini yaptı. Sarı lacivertliler, bu hamle sonrası hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Edin Visca için temaslarını hızlandırdı. Fenerbahçe yönetiminin Visca için tüm şartlarını zorlama kararı aldığı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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