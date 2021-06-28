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Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye veda etti! Fenerbahçe transfer için harekete geçti

Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç'un bir dönem daha Kanarya'nın başına geçmesinin ardından başlayan hareketlilikte, başta teknik direktör olmak üzere transfer bombaları da peş peşe patlayacak. Özellikle forvet, stoper, kanat ve bek bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:46
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Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye veda etti! Fenerbahçe transfer için harekete geçti

Fenerbahçe gelecek sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon umutlarını son haftaya kadar taşısa da, teknik direktör Emre Belözoğlu ile mutlu sona ulaşamamıştı.

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Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye veda etti! Fenerbahçe transfer için harekete geçti

İkinci dönemde de Kanarya'nın başına geçen başkan Ali Koç, yeni sezonda Emre Belözoğlu ile yolların ayrılıp yerine deneyimli bir yabancı hocanın geleceğini ifade etmişti. Hoca konusunda henüz resmi bir açıklama olmasa da Fenerbahçe'nin önemli isimlerle görüştüğü biliniyor.

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Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye veda etti! Fenerbahçe transfer için harekete geçti

Yeni teknik direktör henüz resmen belli olmasa da Kanarya, transferde geri kalmak istemiyor. Bu yaz EURO 2020 sebebiyle sekteye uğrayan transferler, takımların tek tek veda etmesiyle hareketlilik kazandı. Turnuva dönemi boyunca transfer görüşmeleri yapmayan yıldız oyuncular, şampiyonaya veda etmelerinin ardından yeniden görüşmelere başladı.

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Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye veda etti! Fenerbahçe transfer için harekete geçti

2020 Avrupa Şampiyonası'nı yakından takip eden Fenerbahçe, gündemindeki yıldızları da detaylı izleme fırsatı buldu. Yeni gelecek olan teknik direktöre hazır bir kadro sunulması adına, Emre Belözoğlu'nun da raporları doğrultusunda bazı isimler ile prensip anlaşmasına varılacak.

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Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye veda etti! Fenerbahçe transfer için harekete geçti

Hedef ise son kararı yine teknik direktöre bırakmak. Öte yandan sözleşmesi biten veya kadroda düşünülmeyen oyuncular için karar da yine gelecek olan hocaya danışılarak verilecek.

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