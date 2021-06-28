28 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye veda etti! Fenerbahçe transfer için harekete geçti
Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç'un bir dönem daha Kanarya'nın başına geçmesinin ardından başlayan hareketlilikte, başta teknik direktör olmak üzere transfer bombaları da peş peşe patlayacak. Özellikle forvet, stoper, kanat ve bek bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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