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Erol Bulut'tan Fenerbahçeli yıldızla ilgili flaş itiraf! "Oyundan çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerin gündemini ve takımın gidişatını değerlendiren Bulut, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 10.12.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 18:37
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Erol Bulut'tan Fenerbahçeli yıldızla ilgili flaş itiraf! Oyundan çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sahada en iyi performansı gösterecek futbolcuya forma vermeye çalıştığını belirten Erol Bulut, hem rakiplerinden hem de tecrübeli oyuncuların tepkilerinden çekinmediğini ifade etti.

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Erol Bulut'tan Fenerbahçeli yıldızla ilgili flaş itiraf! Oyundan çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı

Erol Bulut, futbolun sürekli değiştiğinin altını çizerek, "Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor. 10 sene önce farklı çalışmalar yapmış olabilirler ama ben hiçbir zaman bu futbolcunun ismi var ve oynaması gerekiyor demedim. Sahada en iyi performansı verecek, Fenerbahçe'ye 3 puanı getirecek kimse o oynayacak" dedi.

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Erol Bulut'tan Fenerbahçeli yıldızla ilgili flaş itiraf! Oyundan çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı

Kendisi için bu sezonun önemli olduğunu aktaran Erol Bulut, kimsenin, kendisi üzerinde baskı kuramayacağını belirtti. "Kendi baskımı kendim yapıyorum" diyen Erol Bulut, "Baskı her yerde vardır. Ben kendi baskımı kendim yapıyorum, kimsenin yapmasına gerek yok. Gittiğim her kulüpte hedeflerim oldu, o da bana bir baskı. Bu Malatya'da da öyleydi, Alanyada da öyleydi" diye konuştu.

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Erol Bulut'tan Fenerbahçeli yıldızla ilgili flaş itiraf! Oyundan çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı

Erol Bulut, ligde bir hafta göklere çıkartılıp diğer hafta yerin dibine sokulduklarını ifade ederek şunları dile getirdi: "Biz en yukarı çıksak da çizgimizi bozmadık ve aynı çizgide devam ettik. Takımımız henüz yüzde yüze gelmedi ama amacımız o ve oraya doğru yaklaşıyoruz. Pandemi dolayısıyla 2-3 oyuncu aramızdan ayrılabiliyor, hastalıklar, sakatlıklar oluyor. Sezon başından beri stoperde farklı tandemleri kullanmak zorunda kaldık. Bazı maçlarda istediğimiz gibi olmadı. 2 bekimiz birden sakatlandı, Gökhan sakat sakat oynadı. Orada sıkıntı yaşadık. Yavaş yavaş istediğimiz noktaya geliyoruz. Bazı arkadaşlarımızın performansında dalgalanmalar oldu. Bu da takımın ahengini bazen bozabiliyor. Biraz daha zaman lazım."

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Erol Bulut'tan Fenerbahçeli yıldızla ilgili flaş itiraf! Oyundan çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı

"TAKIM BU KADAR YENİ OLMASA 3-4 PUAN DAHA FAZLA ALABİLİRDİK"

Ligde geride kalan haftalar itibarıyla iyi bir durumda olduklarını söyleyen Erol Bulut, sonuçlandırmada sorun yaşamamış olmaları durumunda 4-5 puan daha fazla toplamış olabileceklerini belirterek, "Şu anda 23 puandayız. Sezon başında sorsalar 11 maçta 23 puana kimse hayır demezdi. Benim düşüncem takım henüz yeni. Takım bu kadar yeni olmasa 3-4 puan daha fazla alabilirdik. Yine de kötü bir durumda değiliz, iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Samatta ve Ademi sakatlandı, Cisse geç geldi. Bunların tamamını hesapladığınız zaman şu an iyi bir yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

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