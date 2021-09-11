Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan devre arası için flaş rapor! Yıldız futbolcu takımdan ayrılacak

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, takım planlaması yapılmaya devam ediyor. Bu sezon sarı lacivertlilerin yaptığı transferlerde başrol oynayan Teknik Direktör Vitor Pereira, devre arasında ayrılmasını istediği oyuncularla ilgili raporunu hazırlamaya başladı. Portekizli teknik adam, flaş bir futbolcu için olumsuz rapor verdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 11.09.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 12:55 ABONE OL