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Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı! Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp, Olympiakos'a konuk oldu. Yunan temsilcisi, Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede öne çıkan isim ise sarı lacivertlilerden kiralanan Samatta oldu. Tanzanyalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandırdı. Samatta'nın golü sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyayı yıktı. İşteo yorumlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 17.09.2021 11:37
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Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı! Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü

UEFA Avrupa Ligi'de temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta bulunan Olympiakos ve Royal Antwerp karşı karşıya geldi. Stadio Georgios Karaiskáki'de oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Olympiakos oldu.

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Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı! Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Youssef El-Arabi ve 87. dakikada Oleg Reabciuk kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 75. dakikada tanıdık bir isim olan Mbwana Samatta'dan geldi.

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Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı! Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü

Alınan bu ardından Olympiakos, D Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti. Royal Antwerp ise son sırada kaldı. Mbawana Samatta Fenerbahçeye adeta nazire yaptı Olympiakos maçında...

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Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı! Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü

İLK 11'DE BAŞLADIĞI İLK MAÇTA İLK GOL

Transferin son gününde Royal Antwerp takımına kiralanan Mbawana Samatta, yeni takımında ilk 11 başladığı ilk maçta golünü attı ama puan için yeterli olmadı.

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Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı! Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü

Royal Antwerp, Olympiakos karşısında ileri uçta iki eski Fenerbahçeli Michael Frey ve Mbawana Samatta ile oynadı. Olympiakos'ta ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru 81 dakika sahada kaldı.

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