17 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı! Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü
Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp, Olympiakos'a konuk oldu. Yunan temsilcisi, Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede öne çıkan isim ise sarı lacivertlilerden kiralanan Samatta oldu. Tanzanyalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandırdı. Samatta'nın golü sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyayı yıktı. İşteo yorumlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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