09 Eylül 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan bir neşter daha! Devre arası...

Yaz transfer döneminde 9 oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın istediği transferler takıma katıldı. Sarı lacivertli yönetim, TFF'nin koymuş olduğu harcama limitlerine rağmen eksik bölgelere takviyelerini gerçekleştirdi. Kanarya'da gözler, uzun vadede performansları göz önüne alınarak gönderilecek isimlere çevrildi. Portekizli teknik adam Pereira, Caulker, Caner, Thiam, Samatta, Lemos, Sadık, Zanka ve Sinan Gümüş'ten sonra bir futbolcunun daha biletini kesti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.09.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 12:08
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan bir neşter daha! Devre arası...

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda takımın başına Vitor Pereira'yı getirmişti. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda transferlerini gerçekleştiren sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde 9 futbolcuyu takıma kattı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan bir neşter daha! Devre arası...

Birçok oyuncuyla yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, flaş ayrılıklar da yaşandı. Deneyimli çalıştırıcının talebi doğrultusunda, geçtiğimiz sezon sürekli şans bulan isimlerden, Mame Thiam, Samatta ve Caner Erkin ile yollar ayrıldı. Takımın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül ile de sözleşme uzatılmadı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan bir neşter daha! Devre arası...

Pereira'nın takımda yaptığı bu revizyonun, Ocak'ta da devam edeceği öğrenildi. Portekizli Hoca, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede, devre arasında takımdan ayrılmasını istediği isimleri söylediği kaydedildi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan bir neşter daha! Devre arası...

Pereira'nın idman ve maç performanslarını yeterli bulmadığı futbolcular için büyük oranda kararını verdiği ve bu isimlerin takıma katkısında artış olmaması halinde kadro dışı bırakılabilir raporunu vereceği iddia edildi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan bir neşter daha! Devre arası...

LİSTENİN BAŞINDA MERT HAKAN YANDAŞ VAR!

Fenerbahçe'de performansı tartışılan Mert Hakan Yandaş'ın, Vitor Pereira'nın da gözüne giremediği ve ilk 11 şansının çok düşük olduğu öğrenildi.

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