Birçok oyuncuyla yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, flaş ayrılıklar da yaşandı. Deneyimli çalıştırıcının talebi doğrultusunda, geçtiğimiz sezon sürekli şans bulan isimlerden, Mame Thiam, Samatta ve Caner Erkin ile yollar ayrıldı. Takımın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül ile de sözleşme uzatılmadı.