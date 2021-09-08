Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den son gün sol bek bombası! Transfer...

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Fenerbahçe'de transfer arayışları devam ediyor. Sarı lacivertliler, sol kanada takviye yapmak istiyor. Başkan Ali Koç ve yönetim, hummalı bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda; Kanarya'ya menajerler tarafından flaş bir yıldız önerildi. Fenerbahçeli kurmaylar da bu öneriyi değerlendirme kararı aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 08.09.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 12:02 ABONE OL