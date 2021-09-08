08 Eylül 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den son gün sol bek bombası! Transfer...

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Fenerbahçe'de transfer arayışları devam ediyor. Sarı lacivertliler, sol kanada takviye yapmak istiyor. Başkan Ali Koç ve yönetim, hummalı bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda; Kanarya'ya menajerler tarafından flaş bir yıldız önerildi. Fenerbahçeli kurmaylar da bu öneriyi değerlendirme kararı aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.09.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 12:02
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den son gün sol bek bombası! Transfer...

Transferin bitimine saatler kala Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, Caner Erkin'in takımdan ayrılmasının ardından sol kenara takviye kararı almıştı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den son gün sol bek bombası! Transfer...

Fenerbahçe, bu doğrultuda fırsat transferi yapmayı hedeflerken, menajerler tarafından flaş bir isim teklif edildi. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın da sistemine uygun bir isim olursa kadroya katılabilir raporu verdiği kaydedildi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den son gün sol bek bombası! Transfer...

TFF'nin belirlemiş olduğu limitler sebebiyle rahat harcama yapamayan yönetim, bütçesine uygun ve takıma katkı sağlayacak isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den son gün sol bek bombası! Transfer...

Kanarya'da, üçlü savunmanın solu için adaylarla temaslar sürerken, taraftarları heyecanlandıracak bir isim gündeme geldi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den son gün sol bek bombası! Transfer...

O İSİM LAYVIN KURZAWA!

Fenerbahçe, transferin son gününde PSG'nin yıldız oyuncusu Layvin Kurzawa'yı gündemine aldı. Menajerlerin sarı lacivertli kurmaylarla temasa geçtiği ve Fransız sol beki önerdiği ortaya çıktı.

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