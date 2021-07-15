15 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! 2 imza yolda
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler, Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerinin ardından 2 ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, 2 yıldız futbolcunun transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve imzaların an meselesi olduğu öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
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