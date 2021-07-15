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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! 2 imza yolda

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler, Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerinin ardından 2 ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, 2 yıldız futbolcunun transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve imzaların an meselesi olduğu öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.07.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 11:38
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! 2 imza yolda

Şampiyonluk parolasıyla başlayacağı yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! 2 imza yolda

Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş derbisi sonrası yolların ayrıldığı Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte Belözoğlu ile de yola devam etmedi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! 2 imza yolda

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası birçok isimle temas kuran yönetim, 2015/2016 sezonunda da sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! 2 imza yolda

Fenerbahçe'de 2. Pereira döneminin resmen başlamasının ardından gözler transfere çevrildi. Yaz transfer dönemine Serdar Dursun ve Steven Caulker takviyeleriyle giriş yapan Kanarya, eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! 2 imza yolda

Futbol Şube Sorumlusu Selahattin Baki'nin geçtiğimiz günlerde 3 ya da 4 transfer yapacaklarını açıklamasının ardından arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin önceliklerinden biriyse sağ bek transferi...

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