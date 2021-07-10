Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Brezilyalı rüzgarı esecek! Vitor Pereira 3 yıldızı birden istedi...

Fenerbahçe yeni sezonda uzun süredir beklenen şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertliler, en son 2015 yılında takımı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaşma sağladı. Portekizli hoca ile birlikte güçlü bir kadro kurmak isteyen Kanarya, Brezilya ateşini yakmayı planlıyor. Özellikle Zico döneminde sambacılar ile başarıdan başarıya koşan Fenerbahçe, yeniden bu ekolü oturtmak adına 3 bombayı birden patlatacak. İşte o isimler ve Sarı Kanarya'nın transfer gündemi... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)