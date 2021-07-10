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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Brezilyalı rüzgarı esecek! Vitor Pereira 3 yıldızı birden istedi...

Fenerbahçe yeni sezonda uzun süredir beklenen şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertliler, en son 2015 yılında takımı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaşma sağladı. Portekizli hoca ile birlikte güçlü bir kadro kurmak isteyen Kanarya, Brezilya ateşini yakmayı planlıyor. Özellikle Zico döneminde sambacılar ile başarıdan başarıya koşan Fenerbahçe, yeniden bu ekolü oturtmak adına 3 bombayı birden patlatacak. İşte o isimler ve Sarı Kanarya'nın transfer gündemi... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 10.07.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 11:47
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Brezilyalı rüzgarı esecek! Vitor Pereira 3 yıldızı birden istedi...

Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Son olarak 2013-14 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı lacivertliler, geride kalan 7 sezonun ardından alışık olduğu liderlik koltuğuna oturamadı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Brezilyalı rüzgarı esecek! Vitor Pereira 3 yıldızı birden istedi...

Başkan Ali Koç, bu hasrete son vermek adına takımın başına Vitor Pereira'yı getirdi. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile bir önceki döneminde şampiyonluğa ulaşamasa da oynattığı futbol ile umut vadetmişti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Brezilyalı rüzgarı esecek! Vitor Pereira 3 yıldızı birden istedi...

Kanarya'nın başına geçerek ikinci bir fırsat yakalayan Pereira, bu kez bu özlemi dindirmek ve yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediğini söylemişti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Brezilyalı rüzgarı esecek! Vitor Pereira 3 yıldızı birden istedi...

Takım şu sıralar Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira, buradaki kampta hem takımı tanıma fırsatı buluyor hem de yapılacak olan transferler ve yolların ayrılacağı oyuncular için yönetime rapor veriyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Brezilyalı rüzgarı esecek! Vitor Pereira 3 yıldızı birden istedi...

10 İSMİN BİLETİ KESİLECEK

Başkan Ali Koç ve yönetiminin planları ve teknik direktör Vitor Pereira'nın raporları doğrultusunda Fenerbahçe'de 10 isim ile yollar ayrılacak. Bunlardan bazıları ile takıma fayda sağlayamayacağı düşüncesiyle, bazıları ile yeni yabancı kuralı sebebiyle, bazıları ile de yüksek maaş talebi yüzünden yollar ayrılacak.

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