14 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! Vitor Pereira biletlerini kesti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021/2022 sezonu için hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde atağa kaltı. Serdar Dursun ve Steven Caulker takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler; Michael Frey, Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Harun Tekin ve Papiss Cisse ile yollarını ayırmıştı. Son olarak tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül ile devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda 12 futbolcu daha takımdan gönderilecek. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.07.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 11:25
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! Vitor Pereira biletlerini kesti

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası uzun süreli teknik direktör belirsizliğine takımın başına Vitor Pereira'yı getirerek son veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! Vitor Pereira biletlerini kesti

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapacak olan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın takımın başına getirilmesiyle transfer çalışmalarına hız verdi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! Vitor Pereira biletlerini kesti

Geçtiğimiz sezonlara göre daha durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, Serdar Dursun ve Steven Caulker hamleleriyle kadrosunu güçlendirdi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! Vitor Pereira biletlerini kesti

Birkaç takviye daha yaparak lige başlamayı planlayan Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetici Selahattin Baki, 2021/2022 Süper Lig fikstür çekiminin ardından transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! Vitor Pereira biletlerini kesti

Baki açıklamasında, "Emin adımlarla kadroyu toparlayacağız. 3-4 transfer yapabiliriz, kamp sonucuna göre bu sayıda bir değişkenlik olabilir." ifadelerine yer verdi.

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