Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! Vitor Pereira biletlerini kesti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021/2022 sezonu için hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde atağa kaltı. Serdar Dursun ve Steven Caulker takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler; Michael Frey, Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Harun Tekin ve Papiss Cisse ile yollarını ayırmıştı. Son olarak tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül ile devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda 12 futbolcu daha takımdan gönderilecek. İşte o isimler... (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 14.07.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 11:25 ABONE OL