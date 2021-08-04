04 Ağustos 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun zamandır aradığı forveti buldu! Beşiktaş'ın da gündemindeydi...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, en önemli gündemlerde biri de transfer. 7 yıla çıkan şampiyonluk hasretine Vitor Pereira önderliğinde son vermek isteyen Kanarya, şampiyon kadroyu kurmak için harekete geçti. Sarı lacivertlilerde ihtiyaç listesinin ilk sırasında ise forvet bölgesi var. Uzun zamandır detaylı arayışlar sonucunda Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan yıldız golcü için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 04.08.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 11:26
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun zamandır aradığı forveti buldu! Beşiktaş'ın da gündemindeydi...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertliler Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele edeceği sezonda, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde başarılı bir grafik çizmek istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun zamandır aradığı forveti buldu! Beşiktaş'ın da gündemindeydi...

Bu sebeple sezon öncesi antrenmanlarını yoğun bir tempoyla sürdüren Kanarya, hazırlık maçlarında da başarılı bir performans sergiledi. Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi çıktığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun zamandır aradığı forveti buldu! Beşiktaş'ın da gündemindeydi...

Özellikle Pereira'nın oynattığı 3-4-3 sisteminde hem hücümda hem de savunmada etkili olan takım, özellikle santrfor eksikliğini hissetti. Portekizli hoca zaman zaman Serdar Dursun'a, zaman zaman da Enner Valencia'ya şans verdi ancak iki oyuncudan da tam randıman alamadı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun zamandır aradığı forveti buldu! Beşiktaş'ın da gündemindeydi...

Orta sahada ise sürpriz bir isim parladı. Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Genoa'da kiralık olarak geçiren Miha Zajc, Pereira'nın hazırlık maçlarında en başarılı bulduğu isimlerin arasına girdi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun zamandır aradığı forveti buldu! Beşiktaş'ın da gündemindeydi...

O mevki için takımda Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve Luiz Gustavo'nun ardından Slovenyalı oyuncu da rotasyonda rekabete girecek gibi görünüyor.

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