Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun zamandır aradığı forveti buldu! Beşiktaş'ın da gündemindeydi...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, en önemli gündemlerde biri de transfer. 7 yıla çıkan şampiyonluk hasretine Vitor Pereira önderliğinde son vermek isteyen Kanarya, şampiyon kadroyu kurmak için harekete geçti. Sarı lacivertlilerde ihtiyaç listesinin ilk sırasında ise forvet bölgesi var. Uzun zamandır detaylı arayışlar sonucunda Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan yıldız golcü için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)