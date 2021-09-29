Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! 3 futbolcu ve 150 milyon...

2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşıp 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde büyük bir ivme yakaladı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 7. haftasında liderlik koltuğuna otururken, 3'lü savunma sisteminde başarılı bir grafik çizdi. Takıma yeni takviyeler yapmak isteyen F.Bahçe'de 3 futbolcuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 29.09.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 12:17 ABONE OL