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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! 3 futbolcu ve 150 milyon...

2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşıp 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde büyük bir ivme yakaladı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 7. haftasında liderlik koltuğuna otururken, 3'lü savunma sisteminde başarılı bir grafik çizdi. Takıma yeni takviyeler yapmak isteyen F.Bahçe'de 3 futbolcuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.09.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 12:17
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu! 3 futbolcu ve 150 milyon...

2020-2021 sezonunun son 10 haftasında teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, sezonun tamamlanmasının ardından 2015-2016 yılında da sarı-lacivertlileri çalıştıran Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu! 3 futbolcu ve 150 milyon...

Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan Kanarya, ilk 7 haftada liderlik koltuğuna oturdu. F.Bahçe bu maçlardan 16 puan toplarken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu! 3 futbolcu ve 150 milyon...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, ilk maçına Frankfurt'la deplasmanda mücadele etti ve 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu! 3 futbolcu ve 150 milyon...

Yoğun maç takvimine rağmen Portekizli hocanın sistem değişikliği işe yararken, savunmada gösterilen performans gözle görülür biçimde fark edildi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu! 3 futbolcu ve 150 milyon...

Avrupa Ligi'nde 2. maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak F.Bahçe'de, bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.

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