02 Ekim 2021, Cumartesi

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira yönetime raporunu sundu! 2 isim gidiyor

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 7 haftanın ardından liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de Avrupa'da oynanan Olympiacos maçında alınan 3-0'lık skor şok etkisi yarattı. Teknik direktör Vitor Pereira özellikle orta saha bölgesinde tercih ettiği futbolculardan bir türlü beklenilen verimi alamazken gözler devre arasında hangi isimlerin takımdan ayrılacağına çevrildi. İşte Pereira'nın sistemine uyum sağlayamayan devre arasından beklenen o isimler... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 02.10.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 09:47
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira yönetime raporunu sundu! 2 isim gidiyor

Süper Lig'de geride kalan 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Olympiacos mücadelesinde alınan 3-0'lık kötü sonuç huzursuzluk çıkardı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira yönetime raporunu sundu! 2 isim gidiyor

Sezon başından bu yana hem sistemi hem de oyuncu tercihleriyle zaman zaman eleştirilen Vitor Pereira, bu mağlubiyetin ardından hedef noktasına geldi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira yönetime raporunu sundu! 2 isim gidiyor

Özellikle Kim dışında takıma dahil edilen futbolculardan katkı alamayan sarı-lacivertilerde Pereira'nın tercihleri tartışılmaya başlandı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira yönetime raporunu sundu! 2 isim gidiyor

Bu gidişatın ardından Fenerbahçe'de devre arasında bazı isimlerin takımdan gönderileceği öğrenildi. Pereira'nın bu isimleri ligin sonunu beklemeden yönetime sunacağı iddia edildi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira yönetime raporunu sundu! 2 isim gidiyor

Sarı-lacivertlilerde sezon başında takıma dahil edilen Kim'in performansı ise tam not aldı. Özellikle Szalai hamlesinden sonra Kim'in de performansının yüksek olması ileriye dönük büyük umut verdi.

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