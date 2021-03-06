06 Mart 2021, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan 2 süperstar hamlesi!
Son dakika spor haberleri: Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 18 transfer yaparak giriş yapan Fenerbahçe, bununla birlikte devre arasında da 4 takviye yaparak yoluna devam etti. Sarı-lacivertlilerin oldukça hareketle geçen transfer döneminde özellikle santrfor bölgesinde ortaya çıkan sorunlar gözler önüne serildi. Belözoğlu, bu doğrultuda yaz transfer döneminde gerçekleşmesini planladığı transfer listesi için şimdiden harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimler... (FB spor haberleri)
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!