06 Mart 2021, Cumartesi

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan 2 süperstar hamlesi!

Son dakika spor haberleri: Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 18 transfer yaparak giriş yapan Fenerbahçe, bununla birlikte devre arasında da 4 takviye yaparak yoluna devam etti. Sarı-lacivertlilerin oldukça hareketle geçen transfer döneminde özellikle santrfor bölgesinde ortaya çıkan sorunlar gözler önüne serildi. Belözoğlu, bu doğrultuda yaz transfer döneminde gerçekleşmesini planladığı transfer listesi için şimdiden harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimler... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 06.03.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 10:49
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan 2 süperstar hamlesi!

Bu sezona yapmış olduğu transferlerle damga vuran Fenerbahçe'de, istenilen seviyede performans sergileyemeyen bazı isimler hayal kırıklığı yarattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan 2 süperstar hamlesi!

Özellikle hücum bölgesinde gerçekleşen Samatta, Cisse, Thiam ve Kemal Ademi hamlelerinden beklenen verimin alınamaması Emre Beözoğlu'nda şok etkisi yarattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan 2 süperstar hamlesi!

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 22 gol kaydeden Cisse, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 20 karşılaşmada 4 gol atabildi. Senegalli forvet bu sezon sadece 5 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan 2 süperstar hamlesi!

Emre Belözoğlu'nun, kadroya ciddi uğraşlar sonucu Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Samatta ise çıkmış olduğu tüm kulvardaki 23 mücadelede 5 gol kaydetti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan 2 süperstar hamlesi!

Kasımpaşa tarafından bonservis alınmadan Fenerbahçe'ye transfer olan Mame Thiam oynadığı 26 maçta 8 gol, 2 asist üreterek yeni sezonda forvet bölgesine yapılan hamleleri içinde en iyi performansı gösteren isim oldu.

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