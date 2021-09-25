SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Ocak ayında bomba patlayacak... (FB haberleri)

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı. Son yıllarda başarısız bir grafik çizen sarı lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çıkışa geçti. Kanarya'da yaz transfer döneminde takıma birçok isim katılırken, bazı futbolcular ise Portekizli hocanın planları arasında bulunmuyordu. Yönetim Pereira'nın raporları doğrultusunda planlamalarını yaparken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)