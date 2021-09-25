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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Ocak ayında bomba patlayacak... (FB haberleri)

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı. Son yıllarda başarısız bir grafik çizen sarı lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çıkışa geçti. Kanarya'da yaz transfer döneminde takıma birçok isim katılırken, bazı futbolcular ise Portekizli hocanın planları arasında bulunmuyordu. Yönetim Pereira'nın raporları doğrultusunda planlamalarını yaparken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 25.09.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 10:05
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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Ocak ayında bomba patlayacak... FB haberleri

Süper Lig'de 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu yıl son vermek isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi bir başlangıç yaptı. Son yıllarda oldukça başarısız bir grafik çizen Kanarya, 6 haftada 13 puan toplamayı başardı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Ocak ayında bomba patlayacak... FB haberleri

Portekizli hocanın gelişiyle sistem olarak radikal bir değişikliğe giden sarı lacivertliler, 3-4-3 ve 3-4-2-1 sistemleri ile maçlara çıkıyor. Pereira'nın 3'lü savunmaya geçmesi birçok oyuncunun performansını arttırırken, bazı isimler ise sisteme adapte olamadı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Ocak ayında bomba patlayacak... FB haberleri

Sezon başında Pereira'nın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetim, yine hocanın talepleri doğrultusunda bazı futbolcular ile yolların ayrılması kararı aldı. Takıma katılan isimlerden memnun olan yönetimin, devre arasında da bu rotayı izlemesi bekleniyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Ocak ayında bomba patlayacak... FB haberleri

Öte yandan Pereira'nın planları arasında bulunmayan yıldız oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başından bu yana formasından uzak kalan oyuncuya sürpriz bir teklif geldi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Ocak ayında bomba patlayacak... FB haberleri

Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertli yönetim, bonservis getirisi sağlama amacıyla gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. Rus ekibinin, Fenerbahçeli yıldız için ocak ayında girişimlerini hızlandıracağı iddia edildi.

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