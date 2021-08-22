Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Vitor Pereira o yıldızı istedi

Yaz transfer döneminde 6 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ederek Avrupa'da perdeyi galibiyetle açtı. Sarı-lacivertliler galibiyetin ardından 3 veya 4 isimle daha sözleşme imzalanacağını açıklarken, teknik direktör Vitor Pereira ise listesini yönetime verdi. 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Kanarya'da yönetim ise transferde düğmeye bastı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 22.08.2021 18:31 ABONE OL