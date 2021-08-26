26 Ağustos 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti İspanya'da buldu! Transferde flaş Sörloth detayı...

Fenerbahçe'de santrfor arayışları devam ediyor. Takıma yeni bir golcü transfer etmek isteyen yönetim, bir süredir bir çok yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyordu. Kanarya, aradığı forveti İspanya La Liga'da buldu. Fenerbahçe'nin bu transferinde Alexander Sörloth transferi de önemli bir rol oynuyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 26.08.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 13:13
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti İspanya’da buldu! Transferde flaş Sörloth detayı...

Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona başlayan sarı lacivertliler, 2 Süper Lig maçında 2 galibiyet alarak başarılı bir giriş yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti İspanya’da buldu! Transferde flaş Sörloth detayı...

7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Kanarya, transferde de şimdilik temkinli ilerliyor. Daha önce Serdar Dursun, Burak Kapacak, Steven Caulker ve Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan Fener, forvet, kanat ve orta sahaya en az birer takviye yapmayı hedefliyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti İspanya’da buldu! Transferde flaş Sörloth detayı...

Bu mevkiler için fırsat transferi kovalayan sarı lacivertliler, maliyetin daha düşüğe inmesi için yaz transfer döneminin son günlerine kadar beklemeye razı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti İspanya’da buldu! Transferde flaş Sörloth detayı...

AYRILACAKLAR DA GÜNDEMDE

Sarı lacivertlilerde bir diğer gündem maddesi de takımdan ayrılacak oyuncular. Fenerbahçe şu ana kadar Mame Thiam, Ozan Tufan (kiralık), Gökhan Gönül, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar ve Kemal Ademi ile yollar ayrıldı. Bu futbolculara ek olarak sözleşmesi biten oyuncular da eklendi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti İspanya’da buldu! Transferde flaş Sörloth detayı...

Bu isimlerin yanı sıra, Fenerbahçe'de bileti kesilen başka futbolcular da var. Yönetim, Mauricio Lemos, Zanka, Steven Caulker, Nabil Dirar, Caner Erkin, Sinan Gümüş ve Diego Perotti'yi göndermeyi planlıyor. Eğer bu futbolculara kulüp bulunamazsa sözleşmelerinin feshedilmesi durumu gündeme alınacak.

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