05 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Real Madrid...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olan sarı-lacivertlilerde ilk somut adım atıldı. Yönetim, kariyerinde Liverpool, Inter, Chelsea ve Real Madrid gibi Avrupa devlerini çalıştıran Rafael Benitez'i İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin İspanyol çalıştırıcıyı 16 Haziran'da İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenilirken, bir yandan takviye çalışmaları sürüyor. Özellikle hücum hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, iki futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.06.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 11:52
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Real Madrid...

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Real Madrid...

Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bu konuda ilk somut adımı attı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Real Madrid...

Portekiz veya Almanya ekolünden bir çalıştırıcıya öncelik veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir hamleye imza attı ve dünyaca ünlü çalıştırıcı Rafael Benitez ile temas kurdu.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Real Madrid...

Kariyerinde Liverpool, Inter, Chelsea ve Real Madrid gibi dev kulüpleri çalıştıran İspanyol teknik adamın 16 Haziran'da İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Real Madrid...

Fenerbahçe'de Benitez'in alternatifleri için de çalışmalar devam ederken, oyuncu takviyesi için de girişimler hızlandı.

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