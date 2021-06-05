Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Real Madrid...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olan sarı-lacivertlilerde ilk somut adım atıldı. Yönetim, kariyerinde Liverpool, Inter, Chelsea ve Real Madrid gibi Avrupa devlerini çalıştıran Rafael Benitez'i İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin İspanyol çalıştırıcıyı 16 Haziran'da İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenilirken, bir yandan takviye çalışmaları sürüyor. Özellikle hücum hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, iki futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isimler... (FB spor haberi)