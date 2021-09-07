Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den fırsat transferi! Vitor Pereira onay verdi

Fenerbahçe, transferin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Fırsat transferi yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir yıldız geldi. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın sistemine de uyan İngiliz futbolcu için girişimler başladı. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 07.09.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 11:51 ABONE OL