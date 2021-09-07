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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den fırsat transferi! Vitor Pereira onay verdi

Fenerbahçe, transferin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Fırsat transferi yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir yıldız geldi. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın sistemine de uyan İngiliz futbolcu için girişimler başladı. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.09.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 11:51
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den fırsat transferi! Vitor Pereira onay verdi

Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala arayışlarına devam ediyor. Caner Erkin'in takımdan ayrılmasının ardından sol bölgede oynayacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den fırsat transferi! Vitor Pereira onay verdi

Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalan Caner Erkin ile yollar ayrıldı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig takımlarından Karagümrük ile anlaştı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den fırsat transferi! Vitor Pereira onay verdi

Bu sezon itibariyle sarı lacivertlileri farklı bir formatta oynatan Pereira, sol kenarda Ferdi Kadıoğlu'na şans veriyor. Birçok varyasyon deneyen ve farklı futbolcuları da sol kenarda kullanan Portekizli hoca, son kararını verdi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den fırsat transferi! Vitor Pereira onay verdi

Pereira, Caner'in de ayrılmasıyla birlikte sol kenara transfer yapılmasını istedi. Birçok oyuncuyla temasa geçen ancak sonuç alamayan Ali Koç ve yönetimi, arayışlara devam ediyordu.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den fırsat transferi! Vitor Pereira onay verdi

Kanarya'nın gündemine İngiltere'den flaş bir oyuncu girdi. Transferin son saatlerinde bombayı patlatmak isteyen sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig'de top koşturan yıldız için görüşmelere başladı.

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