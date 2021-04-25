Son dakika spor haberi: 'Yeni Suarez' Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde Diego Lugano detayı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara hız verildi. Geride bıraktığımız sezonlarda olduğu gibi hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sezon başında kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi ve Mame Thiam'dan istediği katkıyı alamayan Kanarya, bu bölgeye en az iki takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano adı Christian Benteke, Olivier Giroud ve Edin Dzeko ile anılan sarı-lacivertlilere 'Yeni Luis Suarez' olarak anılan golcü oyuncuyu önerdi. İşte o isim...

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 11:39 ABONE OL