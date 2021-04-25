25 Nisan 2021, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: 'Yeni Suarez' Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde Diego Lugano detayı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara hız verildi. Geride bıraktığımız sezonlarda olduğu gibi hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sezon başında kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi ve Mame Thiam'dan istediği katkıyı alamayan Kanarya, bu bölgeye en az iki takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano adı Christian Benteke, Olivier Giroud ve Edin Dzeko ile anılan sarı-lacivertlilere 'Yeni Luis Suarez' olarak anılan golcü oyuncuyu önerdi. İşte o isim...
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig