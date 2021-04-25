25 Nisan 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: 'Yeni Suarez' Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde Diego Lugano detayı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara hız verildi. Geride bıraktığımız sezonlarda olduğu gibi hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sezon başında kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi ve Mame Thiam'dan istediği katkıyı alamayan Kanarya, bu bölgeye en az iki takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano adı Christian Benteke, Olivier Giroud ve Edin Dzeko ile anılan sarı-lacivertlilere 'Yeni Luis Suarez' olarak anılan golcü oyuncuyu önerdi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 25.04.2021 11:39
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Son dakika spor haberi: 'Yeni Suarez' Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde Diego Lugano detayı

Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gözünü zirveye dikti.

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Son dakika spor haberi: 'Yeni Suarez' Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde Diego Lugano detayı

Teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile birlikte yükselen bir ivme yakalayan sarı-lacivertlilerin şampiyonluğa inancı tam.

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Son dakika spor haberi: 'Yeni Suarez' Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde Diego Lugano detayı

Kanarya, kalan maçlarından 3 puanla ayrılarak sezonu zirvede tamamlamayı ve şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

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Son dakika spor haberi: 'Yeni Suarez' Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde Diego Lugano detayı

Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar da başladı.

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Son dakika spor haberi: 'Yeni Suarez' Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde Diego Lugano detayı

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.

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